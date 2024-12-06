韓國總統尹錫悅戒嚴風波引發全球關注，但近日深陷政治危機的領導人可不只有他，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在總理巴尼耶（Michel Barnier）被國會推翻後，強勢表態自己不會辭職，將在幾天內任命新總理，並反批在野黨推翻政府只是為了製造混亂。不過，巴尼耶的財政措施不得民心是事實，巴黎街頭出現許多抗議民眾，更有民眾直言對馬克宏「已不抱任何期望」。
法國國會本週以壓倒性票數，通過了對巴尼耶的不信任案，巴尼耶黯然下台成為法國近代史上最短命的總理，在任期間僅約3個月。
這是60多年來法國政府首次在國會不信任投票中落敗垮台，馬克宏6日發表談話時批評國會的行動「史無前例」，指責在野黨推翻政府只是想製造混亂而不是承擔責任。馬克宏說自己絕對不會辭職，會做滿任期，並在幾天內提名新總理。
《BBC》報導指出，對馬克宏來說，要找到一位能獲得國會支持的新總理恐怕很難，法國在野領袖勒龐（Marion Le Pen）反譏馬克宏批評在野黨製造混亂的說法，稱發動不信任案是憲法賦予的權利，「提醒一下，身為總統馬克宏本應是憲法的保障者」。
巴黎街頭這幾天也出現許多抗議民眾，包括公務員與工會成員，他們都對於巴尼耶提出的政府裁員和預算削減方案十分不滿。其中一位上街抗議的女老師瑪麗蓮（Marine Dageville）表示，「我不抱有任何幻想，認為一個新政府會有所幫助。我們在過去幾年裡已經看到馬克宏只提名了越來越多的右翼，甚至極右翼的部長。所以我不認為一個新政府會改變什麼」。
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這是60多年來法國政府首次在國會不信任投票中落敗垮台，馬克宏6日發表談話時批評國會的行動「史無前例」，指責在野黨推翻政府只是想製造混亂而不是承擔責任。馬克宏說自己絕對不會辭職，會做滿任期，並在幾天內提名新總理。
《BBC》報導指出，對馬克宏來說，要找到一位能獲得國會支持的新總理恐怕很難，法國在野領袖勒龐（Marion Le Pen）反譏馬克宏批評在野黨製造混亂的說法，稱發動不信任案是憲法賦予的權利，「提醒一下，身為總統馬克宏本應是憲法的保障者」。
巴黎街頭這幾天也出現許多抗議民眾，包括公務員與工會成員，他們都對於巴尼耶提出的政府裁員和預算削減方案十分不滿。其中一位上街抗議的女老師瑪麗蓮（Marine Dageville）表示，「我不抱有任何幻想，認為一個新政府會有所幫助。我們在過去幾年裡已經看到馬克宏只提名了越來越多的右翼，甚至極右翼的部長。所以我不認為一個新政府會改變什麼」。