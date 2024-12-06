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▲法國總統馬克宏指責在野黨推翻政府只是想製造混亂而不是承擔責任。（圖／美聯社／達志影像）

韓國總統尹錫悅戒嚴風波引發全球關注，但近日深陷政治危機的領導人可不只有他，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在總理巴尼耶（Michel Barnier）被國會推翻後，強勢表態自己不會辭職，將在幾天內任命新總理，並反批在野黨推翻政府只是為了製造混亂。不過，巴尼耶的財政措施不得民心是事實，巴黎街頭出現許多抗議民眾，更有民眾直言對馬克宏「已不抱任何期望」。法國國會本週以壓倒性票數，通過了對巴尼耶的不信任案，巴尼耶黯然下台成為法國近代史上最短命的總理，在任期間僅約3個月。這是60多年來法國政府首次在國會不信任投票中落敗垮台，馬克宏6日發表談話時批評國會的行動「史無前例」，指責在野黨推翻政府只是想製造混亂而不是承擔責任。馬克宏說自己絕對不會辭職，會做滿任期，並在幾天內提名新總理。《BBC》報導指出，對馬克宏來說，要找到一位能獲得國會支持的新總理恐怕很難，法國在野領袖勒龐（Marion Le Pen）反譏馬克宏批評在野黨製造混亂的說法，稱發動不信任案是憲法賦予的權利，「提醒一下，身為總統馬克宏本應是憲法的保障者」。巴黎街頭這幾天也出現許多抗議民眾，包括公務員與工會成員，他們都對於巴尼耶提出的政府裁員和預算削減方案十分不滿。其中一位上街抗議的女老師瑪麗蓮（Marine Dageville）表示，「我不抱有任何幻想，認為一個新政府會有所幫助。我們在過去幾年裡已經看到馬克宏只提名了越來越多的右翼，甚至極右翼的部長。所以我不認為一個新政府會改變什麼」。