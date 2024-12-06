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▲中山美穗15歲出道，有網友整理了她37年間從影史的顏值變化，即使年過半百仍保有凍齡美貌。（圖／中山美穗IG）

▲雖然時光流逝，但中山美穗卻越來越有智慧與優雅的韻味，凍齡美貌也相當驚人。（圖／中山美穗IG）

▲中山美穗小檔案。（製表／NOWnews社群中心，圖片來源／中山美穗IG）

日本女星中山美穗今（6）日驚傳猝逝家中，享年54歲。中山美穗以經典愛情片《情書》紅遍全亞洲，更被譽為「日本第一美女」，曾和工藤靜香、淺香唯以及南野陽子被譽為「四大偶像天后」，美貌轟動一時，就連金城武都笑說，入行多年唯一失敗的事，就是沒追到中山美穗。而中山美穗15歲出道，有網友整理了她37年間從影史的顏值變化，即使年過半百仍保有凍齡美貌，讓網友盛讚：「年輕到成熟都美！」YouTube頻道「放輕鬆RELAX」整理了中山美穗15歲至52歲的顏值變化，從中山美穗15歲出演1985年電影《Be-Bop-Highschool》開始，接著中山美穗16歲演日劇《水手服反逆同盟》、17歲演《我的媽媽是偶像》等，一路到25歲演出電影《情書》、28歲演《沉睡的森林》等經典作品，最後則是中山美穗52歲演出日劇《魔法翻新》。這段影片紀錄了中山美穗37年間從影史，雖然時光流逝，但中山美穗卻越來越有智慧與優雅的韻味，凍齡美貌也相當驚人，讓網友們紛紛留言表示，「我高中時看到電影《情書》，一次就愛上了」、「28歲那時刻最好看」、另外，也有粉絲感嘆，，沒有人能搶走中山美穗的存在感，卻反變成所有演員都很吸引人注意，「只要有中山美穗在，鏡頭拍出來的世界，好像全都是最棒的人。」