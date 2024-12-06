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▲中山美穗家中過世，警方初步推斷是病死。（圖／AP美聯社）

中山美穗今（6）日驚傳溺水身亡，但真正死因有待釐清。她的死訊一出令許多人不敢相信也無法接受，過去的情史、代表作再次被拿出來討論，尤其是她2000年跟金城武合作的電視劇《二千年之戀》，一幕2人跨越圍欄的激吻，讓當年許多少男少女深深著迷。《二千年之戀》是2000年播出的日劇，由金城武和中山美穗主演，講述一段跨越國界的愛情故事，2位主角在劇中有不少親密戲，拍攝過程中漸漸產生默契，也因此讓金城武好心動，坦言人生中最遺憾的事，就是沒有追到中山美穗，多麼希望自己是在拍《二千年之戀》前遇到對方，「一定會愛上她！」但他們最後僅止於合作關係，沒有發展成戀人。劇中，特別有一幕是金城武和中山美穗的「跨越圍欄之吻」在當年引發不小轟動，粉絲還為此截取收藏，讓人著迷程度不容小覷。雖然跟許多男神拍過戲，事實上中山美穗的感情相當坎坷，她在2002年和作家辻仁成結婚，育有1子，夫妻倆定居巴黎後她就淡出演藝圈，不過在2014年時，她曾被拍到和歌手涉谷慶一郎當街擁吻，還夜宿男方家，後來也離婚，醜聞讓她的形象一落千丈還被冠上「拋夫棄子」的罵名。後來中山美穗姑且就和涉谷慶一郎同居，只是戀愛的感覺稍縱即逝，馬上傳出遭到酒醉的涉谷慶一郎當街踹肚，起初她出面反駁，後來仍不敵地獄般的日子，最終協議分手。中山美穗今天中午過世，享年54歲，她的經紀公司稍早正式證實她已於家中去世，不過詳細死因仍在確認中，「今天12月6日，本公司所屬藝人中山美穗被發現於家中身亡。對於平日以來支持我們的相關人士及粉絲們，突然傳達這樣的消息讓人深感痛心。這起突如其來的事件讓我們公司也陷入震驚與悲痛之中」。