我是廣告 請繼續往下閱讀

▲首波東北季風今晚開始增強，影響將持續到下週一清晨（9日）迎風面桃園以北、宜蘭、花蓮局部短暫雨。（圖／中央氣象署提供）

▲第一波東北季風最低溫時機在本週日（8日），北部、宜蘭高溫僅攝氏17至18度。（圖／中央氣象署提供）

東北季風今（6）晚起逐漸增強，一路影響到下週一清晨（9日），明天水氣最多，桃園以北及東部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、東北部有局部大雨發生機會，這波最低溫時機為週日晚間到下週一清晨，局部空曠地區低溫下探攝氏12度，下週四（12日）又有鋒面掠過北部海面及東北季風增強，氣溫逐日下滑，下個週末冷空氣有機會達到冷氣團等級。中央氣象署預報員葉致均預報指出，未來一週將有兩波東北季風影響，首波東北季風今晚開始增強，影響將持續到下週一清晨（9日）迎風面桃園以北、宜蘭、花蓮局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，其中基隆北海岸、宜蘭、大台北山區有局部較大雨勢。週日（8日）水氣開始減少，降雨趨緩，下週一（9日）至週三（11日）是未來一週天氣較穩定的時間，僅迎風面北海岸、東半部有零星降雨。接著下週四（12日）將有一道鋒面通過北部海面，東北季風增強，桃園以北、宜花有局部短暫雨，新竹以南則維持多雲到晴的天氣，這波東北季風預計持續影響到下週日。溫度方面，第一波東北季風最低溫時機在本週日（8日），北部、宜蘭高溫僅攝氏17至18度，花東高溫22度至24度，中南部高溫約攝氏25度至28度；週日晚間到下週一清晨最冷，西半部、宜蘭低溫攝氏14度至16度，局部空曠地區再降1至2度，花東地區低溫約攝氏18度。下週一（9日）白天開始逐步回溫，溫度回升到下週三，接著下週四（12日）迎來新一波東北季風增強，持續會有冷空氣遞補上來，預期週末降溫有機會達到冷氣團強度，不過預報時間偏後期，還需要進一步觀察。