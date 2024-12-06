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區塊鏈金融犯罪首席調查師陳梅慧，因協助刑事局科技犯罪防制中心分析虛擬貨幣金流，卻遭台中某刑警檢舉洩密，赴台中地檢署偵訊約談，4日凌晨從台中地檢署開完庭北返途中在高速公路發生車禍，陳梅慧傷重不治，此事件在網路上爆出陰謀論，外界質疑車禍不單純；對此，政治評論員吳靜怡表示，陳梅慧深潛正好在查民眾黨主席柯文哲去過幾次的「88會館」，「巧合讓人毛毛的。」吳靜怡今（6）日在臉書表示，「陽光應該灑落在司法系統當中，有沒有人洩密？壞人能逃走，好人逃不走。今天沒有要討論陰謀論，但創意私房有太多恐怖的巧合，陸續都有人從人間消失，而陳梅慧交叉了非常多重要詐欺、詐騙、洗錢案件。」吳靜怡指出，當我們都還在等柯文哲海外洗錢、虛擬貨幣相關事證消息，此時，先來的是噩耗，調查員陳梅慧不幸發生「前後夾殺」追撞車禍，陳梅慧正好在調查柯文哲去過幾次的「88會館」，而「88會館」正好是沈慶京、林秉文、柯文哲的一個可能金流的交叉關鍵點，「沒有要討論陰謀，而是巧合讓人毛毛的。」吳靜怡表示，陳梅慧（XREX公司）透過「創意私房」4個收款錢包位置和兩年半3244次入金紀錄分析出掌管創意私房金流的操作者，並極力想要阻止不法侵害發生，想盡力幫助每一個受害者，「看到這裡請各位花點時間搜尋『陳梅慧』，她是誰？」吳靜怡指出，區塊鏈金融犯罪調查專家陳梅慧，全力執行凍結及扣押犯罪集團虛擬貨幣不法資金，截至11月底共計60件投資詐騙案件，已完成凍結、聲請法院扣押詐欺集團不法所得達新臺幣93億餘元。吳靜怡表示，京華城案由於應曉薇的羈押期限於本月28日為止，因此全案將在年底前偵結起訴，「不知道同時有沒有柯文哲政治獻金案，檢調廉各單位加油！」