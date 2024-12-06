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台糖公司新卸任董事長交接典禮於今（6）日舉行，新任董事長吳明昌從卸任代理董事長劉起孝手中接下印信正式上任。吳明昌致詞時表示， 台糖是台灣最早國際化的公司，上任後將善用台糖在農業生技之資源優勢，促進食品及農業生技的創新研發。吳明昌為國立台灣大學博士，擅長食品加工、食品化學研究及食安專業，也曾撰寫行銷管理類的專書，長期任教於屏東科技大學，桃李滿天下，亦擔任過民間企業管理要職；未來將以豐富的學術及產業經驗，持續領航全體員工朝「深植健康及新農業相關事業」之企業願景邁進。吳明昌致詞時表示， 台糖是台灣最早國際化的公司，製糖賺取外匯，帶動國家經濟發展，時至今日仍肩負起調節民生物價的重要角色，近年也積極配合政府推動循環經濟、綠能及新農業等政策，不但在事業經營有好的表現，也充分發揮國營事業對國家社會的正面影響力。吳明昌也強調，上任後將持續強化公司經營管理外，亦將善用台糖在農業生技之資源優勢，促進食品及農業生技的創新研發，秉持專業、積極、國際化及照顧員工之態度，一起攜手同仁達成政策使命及目標，閃耀國營事業金字招牌，共創公司永續經營發展。台糖指出，吳明昌是農業及生技領域的專家，具備食品科學及食安專業，產學經歷完整且豐富，不僅能帶領台糖持續精進永續治理，也能為農業及食品生技等相關業務注入創新活力。