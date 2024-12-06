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能源鏈領導品牌大亞集團成立70周年，集團旗下智璞儲能科技於台中龍井關連工業區正在建設「輸電級E-dReg100MW儲能案場」，昨（5）日正式啟動第二期工程，預計完工後，有望每日提供相當於2萬戶家庭的日常用電需求。大亞集團將迎來70周年生日，未來將繼續致力於穩定台灣電網並擴展能源事務。大亞集團旗下智璞儲能科技於台中龍井關連工業區正在建設「輸電級E-dReg100MW儲能案場」，預計2025年完工後，將提供每日20萬度電的儲能量，相當於約2萬戶家庭的日常用電需求，有助於電網的靈活調度與發電效率。大亞董事長沈尚弘表示，龍井第二期工程75MW已於12月5日正式啟動，現在國內重電機業者景氣非常好，因此在變壓器交貨方面遇到瓶頸。此外，集團規劃中的雲林漁電共生案場目前正積極爭取當地居民的支持，取得「社會執照」。沈尚弘強調，「大亞集團秉持初心，不僅將在本業中精益求精，協助政府推動能源轉型，同時也將積極參與社會責任與體育發展，支持更多有潛力的年輕選手、回饋社會。」