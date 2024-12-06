我是廣告 請繼續往下閱讀

榮獲App Store及Google Play遊戲下載榜第一的新作《逆水寒》再掀話題，整個12月，西門町捷運6號出口化身玩家打卡新熱點！活動期間，啦啦隊女神們霖霖、玖玖、雅涵、小迪、斐棋、寶兒 化身小師妹應援，到活動現場打卡加持。不僅如此，人氣Coser現身西門町活動，引發玩家爭相圍觀拍照，各式各樣的禮物讓民眾有看又有拿，為《逆水寒》主題捷運站帶來滿滿青春氣息與活力。不只啦啦隊小師妹前來西門報到，活動期間，知名Coser張又瑋、呱呱、班班、小泱、孤獨牙敗、小梅輪番登場，完美還原《逆水寒》角色的風采與神韻，為現場注入濃厚的江湖氛圍。他們帶領玩家瞬間穿越進遊戲世界，吸引眾人駐足拍照合影。結合啦啦隊女神的熱力打卡應援，為西門主題捷運站帶來更多亮點。Coser與啦啦隊的聯手出擊，將《逆水寒》的武俠精神與現代活力完美結合，點燃了活動的高潮。延續遊戲不肝不課的核心訴求，現場還特別準備了超大方的逆水寒禮包，吸引了大批玩家與民眾參與。只需完成現場簡單任務就能輕鬆拿走禮物，包含7-11的50元禮品卡、兼具實用性與設計感的「阮阮三合一數據線」、極具收藏價值的流派冰箱貼、以及趣味十足的師兄師姐搖搖樂。活動期間可謂人山人海，熱鬧非凡！無論是慕名而來的《逆水寒》忠實粉絲，還是被啦啦隊跟Coser吸引的路人，大家紛紛湧向捷運6號出口。捷運站內外被熙攘的人潮擠得水洩不通，閃光燈此起彼落，攝影師與玩家爭相捕捉每個動人瞬間。甚至有粉絲為了一睹Coser魅力，提前數小時就來到現場排隊，整個西門町瞬間成為了一片熱情洋溢的江湖主場。有興趣的朋友歡迎12 月到西門町捷運6號出口一遊，感受《逆水寒》主題站的江湖魅力。隨著遊戲下載量火爆上漲，預計還會有更多驚喜活動在全台各地展開，立即加入這場年度最夯的活動，下載《逆水寒》，開啟你的專屬江湖之旅！