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▲磯村勇斗來者不拒，在機場開啟簽名會。（圖／原創娛樂）

▲磯村勇斗首次來台，將出席2場《八犬傳》映後活動。（圖／原創娛樂）

日本男星磯村勇斗為了宣傳參演的新電影《八犬傳》，今（6）日首次來台，中午抵達台灣松山機場，看見媒體、粉絲接機，甚至有人扮成舞獅拿著寫有「磯村勇斗」的春聯迎接，讓磯村勇斗又驚又喜，在現場直接開啟小小簽名會，今年32歲的磯村勇斗，近年在日劇、電影上的表現傑出，漸漸在日本影壇嶄露頭角，曾以《家族極道物語》、《電影版 昨日的美食》2部作品獲得日本電影學院獎最佳新人獎肯定，更憑藉《性徒》中大膽且突破的演出，榮獲日本TAMA電影獎最佳新人男演員獎，在2022年就有《七五計畫》、《調職令是警察樂隊！》等多達7部主演電影上映；如今還為了新作《八犬傳》跨海來台宣傳，人力與實力不容小覷。磯村勇斗今天離開松山機場後透露，他對台灣的景點和美食充滿期待：「很想親眼看看翠玉白菜，也想去九份，還想嘗試台灣雞排！」明天他也將與導演曾利文彥出席2場《八犬傳》搶先特別放映會，與台灣觀眾分享這部融合日本經典與奇幻的全新電影，搶先揭開《八犬傳》的精彩世界。《八犬傳》取材自江戶時代知名作家瀧澤馬琴（役所廣司 飾）與浮世繪畫家好友葛飾北齋（內野聖陽 飾）共同創作的故事。馬琴向北齋分享了一部奇幻小說的構想，描述8位擁有寶珠的劍士因命運牽引聚集，攜手對抗家族詛咒的傳奇冒險。北齋受到啟發，以畫筆描繪出這些想像中的角色與場景，與馬琴的文字相得益彰，為《八犬傳》注入生命力。馬琴花費28年完成了106卷巨著，成為日本文學史上的奇蹟。然而，在故事進入高潮時，他的視力卻逐漸衰退，創作進展面臨困境。正當絕望之際，媳婦的一個意外提議，為創作帶來轉機。《八犬傳》將於2025年1月10日在台上映。