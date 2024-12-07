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▲首波東北季風開始增強，影響將持續到下週一清晨（9日）迎風面桃園以北、宜蘭、花蓮留意局部短暫雨。（圖／中央氣象署提供）

▲今（7）日各地夜晚清晨低溫攝氏17到20度，白天北部、宜蘭高溫攝氏20到24度。（圖／中央氣象署提供）

▲7日東北季風增強，東北風挾帶境外污染物影響臺灣及離島地區。（圖／翻攝自環境部）

今（7）日受到東北季風增強影響，北部及東北部天氣轉涼，其他地區晚間亦轉涼，基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北及東部地區有局部短暫雨，東南部地區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。中央氣象署預報指出，今（7）日各地夜晚清晨低溫攝氏17到20度，白天北部、宜蘭高溫攝氏20到24度，花東攝氏25到27度，中南部可達攝氏27到29度，中南部日夜溫差大，早出晚歸請適時增減衣物；澎湖攝氏20到23度，金門攝氏16到22度，馬祖攝氏14、15度。週日晚間到下週一清晨最冷，西半部、宜蘭低溫攝氏14度至16度，局部空曠地區再降1至2度，花東地區低溫約攝氏18度。今（7日）晚起桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖將有9至10級強陣風，基隆北海岸、嘉義、臺南、東部、東南部沿海空曠地區及金門亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。下週四（12日）又有新一波東北季風增強影響，北部及東北部天氣再轉涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲。7日東北季風增強，東北風挾帶境外污染物影響臺灣及離島地區，影響情況視上游濃度累積而有所變化，中南部位於下風處，污染物易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，易引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及澎湖地區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為「橘色提醒」等級，離島地區短時間可能達紅色警示等級。