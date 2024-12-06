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針對台灣精緻小住宅市場，沙發先生家居推出全新產品——約克沙發。這款沙發長度為192公分，專為小宅客廳設計，不僅能有效節省空間，還提供超乎想像舒適的坐感體驗。品牌邀請居家「質」男修杰楷擔任代言人，他的風範形象與對質感生活的追求，傳遞出品牌對居家品質與舒適生活的堅持。忙碌於事業與家庭的修杰楷，回到家後更渴望擁有一個能徹底放鬆身心的角落。他表示，慵懶地躺在約克沙發上，不僅能舒緩一天的疲勞，還能放鬆緊繃的神經。充足的休息讓他能夠滿血復活，更有條理地處理生活與家人之間的大小事。他也特別喜歡，約克沙發在設計上兼具實用與美感，並考量到日常使用中的便利性，其涼感布料具有防潑水設計，讓人不必擔心聚會時食物或飲料不小心弄髒沙發，輕鬆清理即可，真正做到「放膽玩，輕鬆坐」，符合居家「質」男的準則。沙發先生家居創辦人 Paul Yang 表示，新款約克沙發在內部材質上進行全面升級，採用三明治工法Gen.2，打造出飽滿且有彈性的坐感體驗。搭配新一代雲球棉，提供更好的蓬鬆包覆感，能貼合身體曲線的設計，輕鬆改善久坐容易痠痛的問題。為慶祝新品上市，沙發先生家居推出限時優惠活動，即日起至1月31日止，於活動期間加入官方Line好友，並訂購約克沙發，可享有代言人專屬折扣，不到3萬元即可入手高質感沙發。沙發先生家居保留活動終止及最終解釋權利。