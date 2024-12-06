我是廣告 請繼續往下閱讀

區塊鏈金融犯罪首席調查師陳梅慧，因協助刑事局科技犯罪防制中心分析虛擬貨幣金流，卻遭台中某刑警檢舉洩密，赴台中地檢署偵訊約談，4日凌晨從台中地檢署開完庭北返途中在高速公路發生車禍，陳梅慧傷重不治，此事件在網路上爆出陰謀論，外界質疑車禍不單純；對此，科技專家許美華的友人兼文字工作者Marco Chu表示，陳慧梅身前正在調查「88會館金融案」，分析車禍事發前後，疑點重重。Marco Chu在臉書發文表示，「陳梅慧和我在臉書上是好友，雖然沒深談過什麼，但是整起新聞看完，她出車禍死亡一事確實有些疑點。不將事情整理出來，我想有愧於身為文字工作者的本職。」Marco Chu指出，陳梅慧作為網路虛擬貨幣和反詐案件的專家，協助國內不少案件，同時也有協助創意私房案的調查，她車禍當天晚上和男友出門是因遭到一位財務有問題的刑警檢舉，認為男友借重她的專業幫忙分析案件資料違法，前往台中地檢署應訊。Marco Chu質疑，台中地檢署的檢察官接到檢舉，對過去出力協助辦案的專家進行漏夜偵訊，「有這個必要嗎？深夜基本車輛稀少，即使她和男友搭乘UBER，但是在車流少的情況下，被鎖定進而製造車禍的機會實在高出太多。光是創意私房被抄，背後的主謀者就有理由動手。為什麼不能夠在白天偵訊，而需要夜間叫他們去台中偵訊？」Marco Chu表示，據 PTT 上曾與其共事的版友分享，陳梅慧身前正在幫忙「八八會館」案件，也就是柯文哲多次進出，建議可以去開會的那間會館。Marco Chu認為，一個擅長查虛擬貨幣和網路金流的專家死去，在這所有的關係鏈之中對誰最有利，答案似乎很明顯，所以PTT上的藍白營、戰國策網軍真的不需試圖帶風向說民進黨政府在背後搞鬼，因為柯文哲、八八會館和創意私房一眾人等，目前最擔心的事情，就是金流曝光，「這些人的背後是什麼陣營，應該不需要我再多做解釋。」Marco Chu指出，目前要優先處理的事情，一是保全追撞車輛的行車紀錄器，二是將追撞者的背景查出來，三是處理這件案件的檢警人員，手機通聯紀錄要全部拿出來分析，「我自己也因為案件被檢方傳喚過，會收到傳票的人其實非常有限，就連檢舉者也不會知道何時發傳票給當事人，要剛好到深夜去做完筆錄就出車禍，我不相信這是意外。」Marco Chu表示，陳梅慧是標準的台派，多次參與社會運動，始終努力協助防治網路金融犯罪，卻慘死在國道上，「賴清德政府如果不藉這次機會將背後舊黨國的黑手抓出來，還給死者應得的正義，那未來執政的挑戰只會更加艱辛。」