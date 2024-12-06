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明年3月將在東京巨蛋舉辦的大聯盟海外開幕戰，今天晚間18點（日本時間）部分啟售，由於大谷翔平等多位日籍球星將隨母隊赴日，吸引爆量球迷搶票，日本媒體指出，門票預計將秒殺，果真開賣前線上排隊人數就已超過26萬人在等待。日媒《體育報知》報導，此次活動包含小熊對道奇的開幕兩連戰，以及兩隊分別出戰巨人和阪神的季前熱身賽，而今開賣的預售票僅限Mastercard會員購買，每場最多可購買4張門票，預售時間到12月8日18點截止，先搶先贏，預計門票可能瞬間售罄。日媒也指出，開賣前官方設置了排隊系統，儘管這僅限於會員購買，但仍有大批球迷等著結帳，有球迷在社群媒體上透露，排隊人數顯示已經超過26萬人，買氣相當旺。一般民眾可在12月9日於特定售票系統提出申請，預計明年1月10日舉行第一輪抽選，包含貴賓套票、團體席以及6場比賽的套票都是抽籤制，而此次活動最貴票價是道奇和小熊的開幕戰「Mass Suite」包廂座位，可容納10人要價176萬日圓。