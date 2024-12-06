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▲劉家昌（右起）、瓊瑤及中山美穗等一代巨星們連日相繼離世，噩耗震撼演藝圈，令人相當痛心不捨。（圖／翻攝自劉家昌、瓊瑤臉書、中山美穗IG）

▲唐綺陽發文警示，火星獅子停滯，一代巨星們震撼演藝圈，這波動盪將持續到12月12日，喊話大家多保重身心，貼文掀起一陣熱議。（圖／翻攝自唐綺陽臉書）

2024迎來年末，本該是充滿過節歡樂氣氛的日子，怎料娛樂圈近日來頻頻傳出噩耗，先是資深音樂人劉家昌癌逝，接著以《還珠格格》一系列言情小說聞名的作家瓊瑤告別人間，今 （6）日演紅《情書》的日本女神中山美穗也於家中身亡。三位藝人相繼離世，再加上金融犯罪調查師陳梅慧遇死亡車禍，一連串不幸消息讓這個年末添了一片哀戚。對此，有「國師」之稱的星座占卜師唐綺陽也發聲示警，曝光「關鍵時間點」之前都需嚴加注意，盼眾人留意身心狀況。唐綺陽發文表示，「火星獅子停滯，一代巨星們震撼演藝圈，離世的突發、抓馬到令人震驚、嘆息 ，加上對面金冥將合水瓶，政治圈的抓馬程度也不遑多讓……」而這波動盪將持續到何時，她也透露，「至少高峰還會到12月12日（當然，火逆、水逆期間都該注意），大家Hold住，也多保重身心」，貼文掀起一陣熱議。該文一曝光後，底下留言區不少網友紛紛關心，「老師，這一波的衝擊，真的蠻震撼」、「快撐不住了」、「希望世間一切安好」、「震驚連連+1，希望國泰民安」，也有粉絲心慌慌喊道：「老師如果可以的話，再開直播安撫一下大家吧」、「需要唐老師的陪伴，今天開直播嗎？」期盼周遭人們保重身心、平安即是福。事實上，唐綺陽本月1日即依據星相對本週進行占卜，「火星獅子停滯，真的明顯感到一燒就旺的熱度」，並表示大明星、演藝圈、創作好壞、才能多寡、戀情狀況、兒女關係即藝展演唱會等，熱度會持續延燒，熱到連當事人過去的好壞都起底，以示在乎與尊重，如今對照近三日的娛樂圈大事，想必心中都十分有感。