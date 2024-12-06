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▲林岱樺強調，「科學民調」顯示，高雄市民最期待她延續高雄進步和發展。（圖／立委林岱樺辦公室提供），

▲林岱樺今天掛上第一面看板與鄉親「聯名」，象徵她始終以市民為核心、與鄉親站在一起。（圖／記者郭凱杰攝，2024.12.06）

「鳳山是家父（林三郎）、前鳳山市長的服務地區，父親曾告訴我，政治人物若不能替人民解決問題，就沒有存在必要！」立委林岱樺為表達參選高雄市長的決心，今(6)日於鳳山經武路正式掛上首面競選看板。除強調鳳山是她成長得地方也宣示重振鳳山光榮，提出振興商圈3策略。林岱樺提到，自上月公開徵求免費看板地點，獲得許多支持者的熱情響應。其中，冠美佛俱老闆蘇春豪第一時間主動聯繫服務團隊，不僅大方提供自家店面作為看板空間，還協助分享徵求資訊給朋友，讓她深受感動。林岱樺強調，鳳山是我成長的所在、也是政治起步的地方，家父林三郎前市長始終提醒我：「政治人物若無法替人民解決問題，就沒有存在的必要」，這是我堅守初衷的座右銘。林岱樺指出，這第一面看板與鄉親「聯名」，象徵她始終以市民為核心、與鄉親站在一起。她也提出三山商圈振興的三大策略，首先推動環境改造，第二串聯商圈進行行銷活動，第三由專家陪伴商家進行數位轉型。而她也希望以簡樸的方式傳遞理念，讓更多市民理解她的施政願景。冠美佛俱老闆蘇春豪受訪時表示，三民路商圈從很久以前就是佛俱和家俱的中心，感謝林委員傾聽心聲，幫助店家度過難關。在林岱樺身上看見老市長林三郎的風範，也看見她從國會為地方爭取資源。所以做為鳳山人一定要站出來，把林岱樺送進市政府。針對近期一份民調問誰最適合參選高雄市長民調，林岱樺強調，「科學民調」顯示，高雄市民最期待她延續高雄進步和發展，民進黨初選是「科學民調」，而「網路民調」特性為同一個人可以每天都投票，也可以無數次投票，這是網路特性。對於是否擔心黨中央沒收初選，她則說會堅定相信主席賴清德不會沒收民調，她此次透過公開徵求看板的方式，也是呼應賴清德「民生優先」理念，用最樸實方式宣揚自己的理念。她也會一步一腳印，爭取最大支持，團結力量，凝聚熱情。