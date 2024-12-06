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▲周杰倫昨日在演唱會上拜託現場歌迷幫忙，「如果你下次有去吃淡水阿給，幫我跟老闆說把那個照片換好看一點！」讓全場觀眾笑翻。（圖／記者徐銘穗攝）

▲周杰倫稍早在IG轉發新照片，對粉絲的高效率感到震驚，「歌迷朋友們也太厲害了吧！」（圖／翻攝自周杰倫IG）

▲淡水「文化阿給」老闆娘喊話周杰倫「回來看看唄」，但下一秒馬上後悔，擔心周董一來會引發暴動。（圖／記者徐銘穗攝）

天王周杰倫昨（5）日在大巨蛋開演唱會時，拜託現場歌迷幫忙，「如果你下次有去吃淡水阿給，幫我跟老闆說把那個照片換好看一點！」而今日就有粉絲火速達成周董心願，周杰倫也轉發店內新照片驚呼「歌迷朋友們也太厲害了吧！」老闆娘起初也對周杰倫喊話「回來看看唄」，隨後又反悔笑喊：「回來會引起騷動，還是不要好了！」周杰倫昨日在演唱會上聊到淡水阿給，他拜託現場歌迷「如果你下次有去吃淡水阿給，幫我跟老闆說把那個照片換好看一點，她用的那個好像是我在吃阿給…我一直想叫她換照片，但不知道該怎麼聯絡她」，讓全場觀眾笑翻。沒想到，今日還真的有網友一早就印出周杰倫的照片，到淡水阿給店內火速更換照片，「杰倫哥哥，小弟我剛先幫你換好一張照片了，帥吧！老闆娘很開心喔！」超高效率引來粉絲驚呆，也狂Tag周董快看。而周杰倫稍早也在IG轉發該張照片，寫下：「昨天聊到淡水阿給，馬上就換了照片，歌迷朋友們也太厲害了吧！」《NOWnews今日新聞》記者實際採訪到淡水文化阿給店老闆娘，她對於周杰倫的換照片要求表示，「粉絲有拿來換，你們喜歡就拿你們喜歡的（照片）來換」，若周杰倫想換指定照片，她也相當歡迎。至於是否有話要對周杰倫說？文化阿給老闆娘笑喊：「回來看看唄！」但下秒又後悔改口，「回來會引起騷動，還是不要好了」、「他現在這麼紅，他回來都不用做生意了，大家圍著他就好了」，反應相當可愛。