自助buffet吃到飽因為想吃什麼就拿什麼的特性，受到許多老饕的喜愛，近幾年buffet品牌也越開越多，不論是餐飲集團開設或者是飯店底下的buffet品牌，都有各自不同的特色來吸引客人。由於最近陸續有buffet漲價、用餐調整時間釋出，《NOWnews》也特別整理全台最多人討論的9大熱門buffet名單以及最新價位、2025年調整資訊，提供給民眾一文看懂囉！
🟡饗賓集團/饗食天堂
📍分店：台中大遠百店、台北大直店、台北信義店、台北京站店、台南西門店、新北板橋店、新竹大遠百店、桃園中壢SOGO店、桃園新光店、高雄三多店、2025年預計新增林口三井Outlet二館店
📍特色：是饗賓集團開業最久的buffet餐廳，至今仍然在buffet界中價位佔有一席之地，全台分店眾多，食材多元且品質穩定。不過饗食天堂明年也宣布漲價，經典下午茶告別6字頭，明年開始吃下午茶要728元，但還是眾多buffet品牌當中算非常便宜的一家！以下是饗食天堂2025年最新價格：
📍午餐時段：11：30-14：00
價格：平日成人898元/兒童449元；假日成人998/兒童499元
📍下午茶時段：14：30-16：30
價格：平日成人728元/兒童364元；假日成人898/兒童449元
📍晚餐時段：17：30-21：00
價格：平日成人998元/兒童499元；假日成人1098/兒童549元
🟡饗賓集團/旭集和食集錦
📍分店：信義店、天母店、中茂店、竹北遠百店、義享店、2025年預計新增台南新光三越新天地、台北微風廣場兩間
📍特色：用餐區一共有九區旨燒、醞炙、旬炊、生盛、橙甘、巧鮨、和揚和麗酌，採用高達8種不同的日本料理方式，讓你把美食收進你的肚皮！被堪稱是「最難訂位的buffet」之一。
📍午餐用餐時段11:30-14:00
費用：平日成人1390元/兒童695元；假日成人1690元/兒童845元
📍下午茶用餐時段14:30-16:30
費用：平日成人1390元/兒童695元；假日成人1690元/兒童845元
📍晚餐用餐時段17:30-21:30
費用：平日成人1690元/兒童845元，假日成人1990元/兒童995元
🟡饗賓集團/「INPARADISE饗饗」
📍分店：信義店、新莊店
📍特色：擁有高空的絕佳美景，取餐區劃分成8區，豐大海、旬巧原、大快地、禾烹湖、炙丘、京山、長飲川、甜田。下午茶990元的價格，讓老饕認為CP值非常高，同樣是饗賓集團「超難訂位的buffet餐廳」。
📍午餐用餐時段11:30-14:00
費用：平日成人1390元/兒童695元；假日成人1690元/兒童845元
📍下午茶用餐時段14:30-16:30
費用：平日成人990元/兒童495元；假日成人1390元/兒童695元
📍晚餐用餐時段17:30-21:00
費用：平日成人1690元/兒童845元，假日成人1990元/兒童995元
🟡饗賓集團/果然匯蔬食
📍分店：天母店、遠百店、統領店、竹北遠百店、高雄夢時代店
📍特色：是台灣少數全部都是蔬食素食的buffet餐廳，而且價格非常便宜，平日午餐以及晚餐部分，成人每位只要588元加上一成服務費，不少老饕愛不釋手，也讓不吃素食的民眾對素食料理有所改觀。
📍午餐用餐時段11:30-15:00
費用：平日成人588元/兒童294元；假日成人688元/兒童344元
📍下午茶用餐時段14:30-16:30
費用：平日不提供；假日成人638元/兒童319元
📍晚餐用餐時段17:30-21:00
費用：平日成人588元/兒童294元；假日成人688元/兒童344元
🟡饗賓集團/饗A Joy
📍地址：台北市信義區信義路五段7號86樓
📍電話：02-8101-0111
📍特色：台灣目前最頂級的buffet餐廳，位於101的86樓，全台分店目前僅有一家！店內食材高檔，用餐區劃分成8區，包括海境餐區「豐潮」、「時濤」、「沁波」；原境餐區「熾原」、「然然」；城境餐區「乘城」、「戀戀」、「漫漫津澤」，被外國人號稱是「一生一定要吃過一次的buffet餐廳。」
📍午餐時段一：11：30-14：00
價格：每人3280元，另加10%服務費，共3608元
📍午餐時段二：14：45-17：15
價格：每人3280元，另加10%服務費，共3608元
📍晚餐時端：18：00-21：30
價格：每人3880元，另加10%服務費，共4268元
🟡漢來集團/漢來海港
📍地址：敦化店（明年租約到期歇業）、天母店、桃園店、台中店、台南店、漢來店、巨蛋店
📍特色：隸屬於漢來餐飲集團，聽名字就知道是「海鮮大帝國」，漢來海港秉持從新鮮、豐盛到季節嚴選、在地生產的食材提供給顧客高水準餐點，除了日式海鮮料理之外，也還有中式、西式等百種料理任君挑選。
📍午餐用餐時段11:30-14:00
費用：平日成人890元/兒童445元；假日成人990元/兒童495元
台北分店平日成人990元/兒童495元；假日1180元/兒童590元
📍下午茶用餐時段14:30-16:30
費用：平日成人730元/兒童365元；假日成人790元/兒童395元
台北分店平日成人790元/兒童395元；假日成人890/兒童445元
📍晚餐用餐時段17:30-21:30
費用：平日成人990元/兒童495元；假日成人1090元/兒童545元
台北分店平日成人1080/兒童540；假日1180元/兒童590元
🟡漢來海港/島語自助餐廳 ISLAND BUFFET RESTAURANT
📍地址：台北市南港區經貿一路168號2樓
📍電話：02-2788-1568
📍特色：吧檯區一共分為8座島嶼，包括「沁/飲料區」、「盛/日本料理區」、「爍/烤物與炸物區」、「膳/中式料理區」、「鮮/海鮮區」、「炙/西式燒烤區」、「煲/煲湯鍋物區」、「繽/甜點區」，由於目前台灣分店僅有一間，是被老饕公認目前最難訂位的buffet餐廳，相傳明年大巨蛋旁的SOGO百貨有望進駐，漢神洲際購物廣場確定在2025年底進駐分店。
📍早餐用餐時段06：30-10：00
費用：平日成人890元/兒童445元；假日成人890元/兒童445元
📍午餐用餐時段11:30-14:30/假日11:30-14:00
費用：平日成人1490元/兒童745元；假日成人1790元/兒童895元
📍下午茶用餐時段14:30-17:00
費用：平日不提供；假日成人1490元/兒童745元
📍晚餐用餐時段17:30-21:00/假日18:00-21:30
費用：平日成人1790元/兒童895元，假日成人2090元/兒童1045元
🟡欣葉餐飲集團/欣葉日本料理
📍分店：台北信義A11店、台北健康店、台北館前店、桃園中茂店
📍特色：就是由同名欣葉餐飲集團在1997年所創立的品牌，已經經營超過27年，最著名的特色就是壽司、生魚片、燒烤、日式炸物天婦羅、土瓶蒸、和菓子，用餐時能感受到店內滿滿的日式氛圍，並且一次滿足饕客對日式料理的渴望。
📍午餐用餐時段11:30-14;00
價格：平日成人898元/兒童449元；假日成人1048元/兒童524元
📍下午茶用餐時段14:30-16:30
價格：平日成人698元/兒童349元；假日成人788元/兒童394元
📍晚餐用餐時段17:30-21:30
價格：平日成人1048元/兒童524元；假日成人1168元/兒童584元
🟡欣葉餐飲集團/NAGOMI和食饗宴
📍地址：台北市大同區南京西路62號4樓
📍電話：02-2559-2258
📍特色：和欣葉日本料裡同個集團，被稱為升級版的欣葉，提供的日料更為高檔，包括揚物、壽司、烤物、壽司、刺身、天婦羅等等商品，擺盤精緻小巧，讓老饕一次可以享用多種高級日料，飲品區也超過35種選擇，包括啤酒、無酒精軟性飲料等等，是近幾年愛吃日料的老饕不斷回訪的店家，明年台北信義區有望開第二家分店。
📍午餐用餐時段11:30-15:00
價格：平日成人1380元/假日成人1780元/兒童100公分以下清潔費150元
📍晚餐用餐時段17:30-21:30
價格：平日成人1580元/假日成人1780元/兒童100公分以下清潔費150元
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📍分店：台中大遠百店、台北大直店、台北信義店、台北京站店、台南西門店、新北板橋店、新竹大遠百店、桃園中壢SOGO店、桃園新光店、高雄三多店、2025年預計新增林口三井Outlet二館店
📍特色：是饗賓集團開業最久的buffet餐廳，至今仍然在buffet界中價位佔有一席之地，全台分店眾多，食材多元且品質穩定。不過饗食天堂明年也宣布漲價，經典下午茶告別6字頭，明年開始吃下午茶要728元，但還是眾多buffet品牌當中算非常便宜的一家！以下是饗食天堂2025年最新價格：
📍午餐時段：11：30-14：00
價格：平日成人898元/兒童449元；假日成人998/兒童499元
📍下午茶時段：14：30-16：30
價格：平日成人728元/兒童364元；假日成人898/兒童449元
📍晚餐時段：17：30-21：00
價格：平日成人998元/兒童499元；假日成人1098/兒童549元
🟡饗賓集團/旭集和食集錦
📍分店：信義店、天母店、中茂店、竹北遠百店、義享店、2025年預計新增台南新光三越新天地、台北微風廣場兩間
📍特色：用餐區一共有九區旨燒、醞炙、旬炊、生盛、橙甘、巧鮨、和揚和麗酌，採用高達8種不同的日本料理方式，讓你把美食收進你的肚皮！被堪稱是「最難訂位的buffet」之一。
📍午餐用餐時段11:30-14:00
費用：平日成人1390元/兒童695元；假日成人1690元/兒童845元
📍下午茶用餐時段14:30-16:30
費用：平日成人1390元/兒童695元；假日成人1690元/兒童845元
📍晚餐用餐時段17:30-21:30
費用：平日成人1690元/兒童845元，假日成人1990元/兒童995元
🟡饗賓集團/「INPARADISE饗饗」
📍分店：信義店、新莊店
📍特色：擁有高空的絕佳美景，取餐區劃分成8區，豐大海、旬巧原、大快地、禾烹湖、炙丘、京山、長飲川、甜田。下午茶990元的價格，讓老饕認為CP值非常高，同樣是饗賓集團「超難訂位的buffet餐廳」。
📍午餐用餐時段11:30-14:00
費用：平日成人1390元/兒童695元；假日成人1690元/兒童845元
📍下午茶用餐時段14:30-16:30
費用：平日成人990元/兒童495元；假日成人1390元/兒童695元
📍晚餐用餐時段17:30-21:00
費用：平日成人1690元/兒童845元，假日成人1990元/兒童995元
🟡饗賓集團/果然匯蔬食
📍分店：天母店、遠百店、統領店、竹北遠百店、高雄夢時代店
📍特色：是台灣少數全部都是蔬食素食的buffet餐廳，而且價格非常便宜，平日午餐以及晚餐部分，成人每位只要588元加上一成服務費，不少老饕愛不釋手，也讓不吃素食的民眾對素食料理有所改觀。
📍午餐用餐時段11:30-15:00
費用：平日成人588元/兒童294元；假日成人688元/兒童344元
📍下午茶用餐時段14:30-16:30
費用：平日不提供；假日成人638元/兒童319元
📍晚餐用餐時段17:30-21:00
費用：平日成人588元/兒童294元；假日成人688元/兒童344元
🟡饗賓集團/饗A Joy
📍地址：台北市信義區信義路五段7號86樓
📍電話：02-8101-0111
📍特色：台灣目前最頂級的buffet餐廳，位於101的86樓，全台分店目前僅有一家！店內食材高檔，用餐區劃分成8區，包括海境餐區「豐潮」、「時濤」、「沁波」；原境餐區「熾原」、「然然」；城境餐區「乘城」、「戀戀」、「漫漫津澤」，被外國人號稱是「一生一定要吃過一次的buffet餐廳。」
📍午餐時段一：11：30-14：00
價格：每人3280元，另加10%服務費，共3608元
📍午餐時段二：14：45-17：15
價格：每人3280元，另加10%服務費，共3608元
📍晚餐時端：18：00-21：30
價格：每人3880元，另加10%服務費，共4268元
🟡漢來集團/漢來海港
📍地址：敦化店（明年租約到期歇業）、天母店、桃園店、台中店、台南店、漢來店、巨蛋店
📍特色：隸屬於漢來餐飲集團，聽名字就知道是「海鮮大帝國」，漢來海港秉持從新鮮、豐盛到季節嚴選、在地生產的食材提供給顧客高水準餐點，除了日式海鮮料理之外，也還有中式、西式等百種料理任君挑選。
📍午餐用餐時段11:30-14:00
費用：平日成人890元/兒童445元；假日成人990元/兒童495元
台北分店平日成人990元/兒童495元；假日1180元/兒童590元
📍下午茶用餐時段14:30-16:30
費用：平日成人730元/兒童365元；假日成人790元/兒童395元
台北分店平日成人790元/兒童395元；假日成人890/兒童445元
📍晚餐用餐時段17:30-21:30
費用：平日成人990元/兒童495元；假日成人1090元/兒童545元
台北分店平日成人1080/兒童540；假日1180元/兒童590元
🟡漢來海港/島語自助餐廳 ISLAND BUFFET RESTAURANT
📍地址：台北市南港區經貿一路168號2樓
📍電話：02-2788-1568
📍特色：吧檯區一共分為8座島嶼，包括「沁/飲料區」、「盛/日本料理區」、「爍/烤物與炸物區」、「膳/中式料理區」、「鮮/海鮮區」、「炙/西式燒烤區」、「煲/煲湯鍋物區」、「繽/甜點區」，由於目前台灣分店僅有一間，是被老饕公認目前最難訂位的buffet餐廳，相傳明年大巨蛋旁的SOGO百貨有望進駐，漢神洲際購物廣場確定在2025年底進駐分店。
📍早餐用餐時段06：30-10：00
費用：平日成人890元/兒童445元；假日成人890元/兒童445元
📍午餐用餐時段11:30-14:30/假日11:30-14:00
費用：平日成人1490元/兒童745元；假日成人1790元/兒童895元
📍下午茶用餐時段14:30-17:00
費用：平日不提供；假日成人1490元/兒童745元
📍晚餐用餐時段17:30-21:00/假日18:00-21:30
費用：平日成人1790元/兒童895元，假日成人2090元/兒童1045元
🟡欣葉餐飲集團/欣葉日本料理
📍分店：台北信義A11店、台北健康店、台北館前店、桃園中茂店
📍特色：就是由同名欣葉餐飲集團在1997年所創立的品牌，已經經營超過27年，最著名的特色就是壽司、生魚片、燒烤、日式炸物天婦羅、土瓶蒸、和菓子，用餐時能感受到店內滿滿的日式氛圍，並且一次滿足饕客對日式料理的渴望。
📍午餐用餐時段11:30-14;00
價格：平日成人898元/兒童449元；假日成人1048元/兒童524元
📍下午茶用餐時段14:30-16:30
價格：平日成人698元/兒童349元；假日成人788元/兒童394元
📍晚餐用餐時段17:30-21:30
價格：平日成人1048元/兒童524元；假日成人1168元/兒童584元
🟡欣葉餐飲集團/NAGOMI和食饗宴
📍地址：台北市大同區南京西路62號4樓
📍電話：02-2559-2258
📍特色：和欣葉日本料裡同個集團，被稱為升級版的欣葉，提供的日料更為高檔，包括揚物、壽司、烤物、壽司、刺身、天婦羅等等商品，擺盤精緻小巧，讓老饕一次可以享用多種高級日料，飲品區也超過35種選擇，包括啤酒、無酒精軟性飲料等等，是近幾年愛吃日料的老饕不斷回訪的店家，明年台北信義區有望開第二家分店。
📍午餐用餐時段11:30-15:00
價格：平日成人1380元/假日成人1780元/兒童100公分以下清潔費150元
📍晚餐用餐時段17:30-21:30
價格：平日成人1580元/假日成人1780元/兒童100公分以下清潔費150元