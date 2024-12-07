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▲「饗食天堂」明年宣告每個餐期漲價30元，下午茶6字頭走入歷史，不過還是在眾多buffet中算便宜的吃到飽。（圖／NOWnews資料照）

▲「旭集和食集錦」近幾年人氣相當高，明年預計進軍南部地區，在台南新光三越新天地增開分店。（圖／記者蕭涵云攝）

▲吃到飽霸主「饗饗INPARADISE」buffet，全台有兩間分店，特色除了豐富食材區之外，還有高樓美景可以觀賞。（圖／饗賓集團提供）

▲饗賓集團以buffet餐廳聞名，旗下的「果然匯」蔬食自助吧每個人最低只要588元吃到飽，讓許多老饕認為CP值超高。（圖/果然匯夢時代店粉專）

▲去年7月新開幕的「饗A Joy」，被譽為是「台灣最頂吃到飽」，位於台北101的86樓，也被外國人譽為是一生必吃一次的buffet。（圖／記者蕭涵云攝）

▲漢來海港是不少愛吃海鮮的老饕喜歡的buffet之一，價格僅次於果然匯、饗食天堂，CP值也是相當不錯。（圖／漢來美食提供）

▲漢來美食集團旗下「島語」自助餐，開幕至今仍一位難求，由於只有一家分店，是當今buffet界被稱為最難訂位的餐廳。（圖／漢來美食提供）

▲欣葉日本料理也已經在台灣經營27年之久，成為許多老饕每個月固定必吃的buffet餐廳，價位在9間名單中排第4便宜。（圖／欣葉提供）

▲「NAGOMI」生魚片現點現切，份量厚實又大塊，還可嚐到現場炙燒的干貝、比目魚、和牛握壽司。（圖／記者蕭涵云攝）

自助buffet吃到飽因為想吃什麼就拿什麼的特性，受到許多老饕的喜愛，近幾年buffet品牌也越開越多，不論是餐飲集團開設或者是飯店底下的buffet品牌，都有各自不同的特色來吸引客人。由於最近陸續有buffet漲價、用餐調整時間釋出，《NOWnews》也特別整理全台最多人討論的9大熱門buffet名單以及最新價位、2025年調整資訊，提供給民眾一文看懂囉！分店：台中大遠百店、台北大直店、台北信義店、台北京站店、台南西門店、新北板橋店、新竹大遠百店、桃園中壢SOGO店、桃園新光店、高雄三多店、價格：平日成人898元/兒童449元；假日成人998/兒童499元價格：平日成人728元/兒童364元；假日成人898/兒童449元價格：平日成人998元/兒童499元；假日成人1098/兒童549元📍分店：信義店、天母店、中茂店、竹北遠百店、義享店、費用：平日成人1390元/兒童695元；假日成人1690元/兒童845元費用：平日成人1390元/兒童695元；假日成人1690元/兒童845元費用：平日成人1690元/兒童845元，假日成人1990元/兒童995元📍分店：信義店、新莊店費用：平日成人1390元/兒童695元；假日成人1690元/兒童845元費用：平日成人990元/兒童495元；假日成人1390元/兒童695元費用：平日成人1690元/兒童845元，假日成人1990元/兒童995元📍分店：天母店、遠百店、統領店、竹北遠百店、高雄夢時代店費用：平日成人588元/兒童294元；假日成人688元/兒童344元費用：平日不提供；假日成人638元/兒童319元費用：平日成人588元/兒童294元；假日成人688元/兒童344元📍地址：台北市信義區信義路五段7號86樓📍電話：02-8101-0111價格：每人3280元，另加10%服務費，共3608元價格：每人3280元，另加10%服務費，共3608元價格：每人3880元，另加10%服務費，共4268元費用：平日成人890元/兒童445元；假日成人990元/兒童495元台北分店平日成人990元/兒童495元；假日1180元/兒童590元費用：平日成人730元/兒童365元；假日成人790元/兒童395元台北分店平日成人790元/兒童395元；假日成人890/兒童445元費用：平日成人990元/兒童495元；假日成人1090元/兒童545元台北分店平日成人1080/兒童540；假日1180元/兒童590元費用：平日成人890元/兒童445元；假日成人890元/兒童445元費用：平日成人1490元/兒童745元；假日成人1790元/兒童895元費用：平日不提供；假日成人1490元/兒童745元費用：平日成人1790元/兒童895元，假日成人2090元/兒童1045元分店：台北信義A11店、台北健康店、台北館前店、桃園中茂店價格：平日成人898元/兒童449元；假日成人1048元/兒童524元價格：平日成人698元/兒童349元；假日成人788元/兒童394元價格：平日成人1048元/兒童524元；假日成人1168元/兒童584元台北市大同區南京西路62號4樓02-2559-2258價格：平日成人1380元/假日成人1780元/兒童100公分以下清潔費150元價格：平日成人1580元/假日成人1780元/兒童100公分以下清潔費150元