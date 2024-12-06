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韓國總統尹錫悅3日深夜突然宣布戒嚴，震驚韓國以及全球。今日傳出部隊指揮官下令士兵在8日前全數禁休，引發第二次戒嚴的質疑。在野黨共同民主黨黨魁李在明則研判，今晚很危險。對於尹錫悅宣布戒嚴，韓國共同民主黨國會議員金民錫8月中旬就曾預測，金民錫4日廣播節目時更直接表明，他百分之百確信，尹錫悅可能會嘗試第二次宣布戒嚴。執政黨國民力量黨黨魁韓東勳今日稍早表示已和尹錫悅見面談過話，但無法改變他支持彈劾的立場，加上尹錫悅遲遲未現身，也讓再次戒嚴的可能性至今無法被排除。根據朝鮮日報報導，儘管國防部及軍方都已否認二次戒嚴的說法，李在明仍對二度戒嚴可能性表示憂慮，認為「今晚非常危險」，因尹錫悅做事沒有原則，擔憂今晚到凌晨會不會又發生什麼事。尹錫悅事發至今持續神隱，面對國會即將進行彈劾投票，尹錫悅一度要前往國會，但後又因安全為由取消。