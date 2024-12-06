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▲賴清德抵達國門前，4架F-16戰機掛彈伴飛護航。（圖／記者陳佩君，2024.12.06）

總統賴清德今（6）日結束為期7天6夜的「繁榮南島 ，智慧永續」之旅行程，在專機抵達前，空軍循例派出4架F-16戰機掛彈伴飛護航。 賴清德抵達國門時發表談話，指出這次出訪有幾項收穫，包含深化跟友邦的情誼、開啟「價值外交」新時代、凝聚海外挺台灣的力量；他強調，只要堅定地捍衛民主、深化民主，以民主的普世價值在世界上跟各個國家交往，台灣一定能得到更多的支持，不僅僅可以守護台灣，也可維護區域的和平穩定。賴清德30日下午啟程前往馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉等太平洋友邦國家，展開7天6夜的「繁榮南島，智慧永續」之旅，期間並過境美國夏威夷、關島。賴清德出訪來到最後一天，結束帛琉行程後，下午飛往桃園國際機場，並於6時50分抵達。賴清德致詞時表示，首先跟國人報平安，訪問團所有成員，包括隨行採訪的記者都已經平安返抵國門，為期7天6夜的「繁榮南島 ，智慧永續」之旅，也已經圓滿達成，在這裡，他要再次向美國政府表達感謝，感謝美國秉持「安全、尊嚴、舒適、便利」的原則提供協助，讓此次的訪問不僅僅可以順利成行，也能夠圓滿達成。賴清德提到，感謝國安團隊、外交部的團隊，事前縝密地規劃、詳細地溝通，尤其是外交部、外館第一線的同仁，執行每一次的訪問，每一個細節都非常認真圓滿，「你們辛苦了」。他說，也要感謝華航機組同仁提供安全舒適的服務，讓這次的行程即便在緊湊之中，仍然可以得到相當好的休息。賴清德續指，感謝隨行採訪的記者，因為這一次的訪問行程特別緊湊，感謝隨行的記者同仁，為了要把訪問的情況及時傳到國內，可以說是不眠不休，連續數日都燈火通明，都沒有好好的休息，許許多多的記者，也有達到40幾個小時沒有上床睡覺，這種拚勁令人感佩，「有一些記者他感冒了，也有記者發燒了，也有記者在採訪的過程中受了一點點的小傷，不過現在看起來都無礙」。賴清德強調，要特別請媒體各個公司能夠實質的給予這些隨行的記者獎勵，他也邀請這些記者在他未來出國訪問的行程裡面，也能夠邀請他們能再次共同參與。賴清德說，要向國人報告，這次的出訪有幾項收穫，第一項收穫是，深化跟友邦的情誼，在馬紹爾群島共和國、吐瓦魯國、以及帛琉共和國，都受到友邦人民的熱烈歡迎，要感謝馬紹爾群島總統海妮、吐瓦魯總理戴斐立、以及帛琉共和國總統惠恕仁熱情接待，堅定的支持台灣，台灣跟這三個國家共享南島語族文化，在這個參訪的過程當中，「我深刻感受到，我們就像是一家人一般」。賴清德提到，在這次出訪中，看到台灣和這三個友邦國家，在公共衛生、糧食安全、氣候變遷、數位轉型，以及海事安全，都有許多具體的合作成果，相信這些具體的合作成果進一步地鞏固台灣跟友邦的情誼。第二，賴清德續指，台灣開啟了「價值外交」的新時代，大家很清楚，國際的媒體也多所報導，台灣這些邦交國，勇敢地抵抗了極權主義的威脅利誘，這些國家不僅僅勇敢，也堅定地支持民主的普世價值，這也是這三個邦交國堅定不移地跟台灣站在一起，非常重要的原因，這個過程中，也跟夏威夷州還有關島，州長、總督、當地的議會，大家共享民主的價值。賴清德提到，相信民主是台灣最珍貴的資產，經過許許多多年、許許多民主前輩犧牲、奉獻，才爭取到的結果，也因為全國人民團結一致，讓台灣成為亞洲民主的燈塔，未來，台灣會持續用民主自由的普世價值，跟世界的民主陣營，進一步地進行外交工程，不僅僅促進雙贏、創造彼此的繁榮發展，也可共同抵禦極權主義的擴張。第三，賴清德說，「我們凝聚海外挺台灣的力量」，他要利用這個機會再次感謝海外的僑胞，他這次所到之處，除了當地的僑胞，也有分散在不同地方的僑胞趕到他到的地點，大家團結在一起，大家為台灣喝采、為台灣加油，也繼續願意為台灣貢獻心力，「這份心意，身為總統，非常感動，也會我們僑胞的表現感到驕傲」。賴清德表示，要利用這機會，感謝美國包括關島總督，邀請他跟訪問團前往官邸，共同唱兩國的國歌，同時也邀請他們早餐，充分表達對台灣的支持，台灣也得到關島議會連續四年通過友好的協議，他也榮幸代表台灣人民，接受關島議會呈獻給我們的友台決議文，「當然我們在夏威夷州，也感謝州長對我們的熱烈支持，還有夏威夷州的議會送給台灣人民跟夏威夷州的州旗，由我代表接受」。賴清德提到，這代表不僅僅台灣的友邦堅定地跟台灣站在一起，包括台灣盟友美國，不管是國會跨黨派對台的支持，或者是夏威夷州跟關島地方政府，「他們的人民對我們強而有力的支持，這都代表了我們成功凝聚了海外挺台灣的力量」。賴清德表示，要跟國人報告，「我們繼續加油，德不孤，必有鄰，我們只要堅定地捍衛民主、深化民主，以民主的普世價值在世界上跟各個國家交往，我們一定可以得到更多的支持，不僅僅可以守護台灣，我們也可維護區域的和平穩定」。最後，賴清德感謝國安團隊，由國安會吳釗燮秘書長帶領之下，以及行政團隊，由院長卓榮泰帶領之下，因應處事國內外各種事件，非常稱職，也讓社會穩定，國家繼續運作，非常、非常感謝。