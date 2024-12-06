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▲曹楊在周杰倫演唱會也有上台表演，歌聲雖然頗獲肯定，卻也有觀眾利用此時刻去洗手間。（圖／摘自IG）

周杰倫的「嘉年華」巡演台北大巨蛋場，在眾所矚目下進入第2天的演出，由於他已7年沒在台北辦個人演唱會，粉絲都興奮又期待，他也在第一場唱好唱滿到晚上快11點才結束。儘管歌迷對他的表演給予熱烈好評，畢竟3個多小時也不能不去一下洗手間，因此每當柯有倫等「快樂夥伴」登場時，觀眾就陸續跑廁所，形成演出的「奇景」。闊別7年重回台北，周杰倫演唱會掀起熱烈的討論話題，甚至兩天都有很多沒有票、不得進場的粉絲寧可坐在門外，整場聽「漏音」聽到結束，堪稱是此次演唱會的一大特色。除此之外，還有「快樂夥伴」變成「尿點」，有網友就在threads上表示，大家真的一沒看到周杰倫在台上就跑廁所，還有守在場外的粉絲異想天開：「可不可以我們交換各聽半場？」而這一次「快樂夥伴」的組合除了柯有倫外，還有在《不能說的秘密》音樂劇裡飾演男主角的中國歌手曹楊，其實有的觀眾頗為他抱屈，認為他唱得蠻好，可惜多數想看周董的觀眾實在捨不得在他上場時去上廁所，只好對不起「快樂夥伴」了。場內的演出讓人目不暇給，場外觀眾也是很有想法，雖然搶不到票、在大巨蛋外能夠聽到場內的音樂已經勉強望梅止渴，偏偏在階梯上有很多擴音喇叭，不斷播放提醒大家不要在階梯上的宣導，固然動機是擔心大家安全出問題，卻也很干擾場外的粉絲欣賞場內的樂聲，就有人在社群網站上寫道：「能不能把它拆掉？」只想好好的享受周董的歌聲。