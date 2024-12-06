我是廣告 請繼續往下閱讀

▲KKday與日本知名住宿預訂平台Jalan合作、導入近萬間日本在地住宿。（圖／KKday）

▲KKday旗下開發的旅遊業專用預約系統「rezio」經過四年發展，全球供應商已突破5,000家。（圖／KKday）

亞洲最大旅遊電商平台KKday今（5）日宣布，再獲得約7000萬美元資金挹注，創辦人暨執行長陳明明表示，KKday會持續穩健擴張，扮演新創出海的領投羊，齊力拓展台灣品牌於國際市場的影響力，展望2025年，KKday將聚焦四大營運策略，包括精準策略結盟、吸納亞太頂尖人才、善用AI旅遊科技、啟動品牌再造，在加速亞太市場擴張的同時，也持續透過AI應用與數位科技幫助旅遊體驗業者數位轉型！KKday指出，本次募資由Cool Japan Fund、國發基金、ZUU & De Capital Fund、彰銀創投、達盈管理顧問等投資人協力支持，陳明明感謝投資人與所有合作夥伴們一直以來的支持，這也凸顯各界對於旅遊科技產業的成長潛力及願景充滿信心，並持續與日本Jalan、Tabelog策略結盟，大幅擴充垂直產品，同步啟動「全方位日本通」計劃，期許成為亞洲旅客赴日旅遊的平台首選。陳明明表示，今年8月甫與日本知名住宿預訂平台Jalan合作、導入近萬間日本在地住宿，讓台灣旅客深度玩日本、體驗各類風格住宿；近來也與日本人氣餐廳預訂平台Tabelog合作導入超過42,000家美食餐廳，讓廣大日本美食控可以無縫地在KKday站上預訂餐廳，享有免排隊服務，無需再爲語言不通或訂位不便而困擾。KKday透過與日本網路平台的策略結盟，全球商品數已突破35萬大關，也同步與旅遊產業領導者Viator、GetYourGuide、Traveloka、Agoda與科技巨頭Google緊密合作，藉此滿足全球旅客的各類旅遊需求、齊力擴大跨境旅遊商機。KKday經過十年發展，目前已深耕亞太市場，在台灣、香港、日本、韓國、新加坡、泰國、越南、澳洲等地設立了11個核心據點，未來我們將持續招募亞太地區優秀專業人才，一同為旅客打造最便利的旅遊科技服務。為了加速科技升級，我們正在積極擴大軟體開發團隊，並已在台灣、日本設立技術據點，若人選具備日語能力，還有機會前往日本工作，親身體驗不同文化與工作環境。KKday作為服務國際旅客的旅遊電商平台，非常重視員工的語言能力和跨國經驗累積，目前也積極尋找對於系統產品和行銷策略有興趣的優秀人才，齊力推動KKday之於旅遊軟體服務領域的持續創新與成長！同時，KKday秉持技術革新的精神，積極擁抱AI旅遊科技，現已成立專責AI旅遊科技小組，致力於推動內容生成、搜尋優化、客服自動化等關鍵領域。初步已成功完成自動生成景點推薦文章、同義詞搜尋擴充以及 FAQ 智能生成系統。未來，我們將進一步優化個人化推薦模型，並開發即時行程調整建議功能，旨在透過AI即時回應旅客需求，從而提升整體旅行規劃體驗，幫助旅客解決旅途中的痛點與挑戰，徹底優化每一段旅程。另KKday旗下開發的旅遊業專用預約系統「rezio」與「KKday商城」近來也各有亮眼斬獲。rezio 經過四年發展，全球供應商已突破5,000家，旅遊商品數達到30,000種。除了台灣及日本市場外，自跨境旅遊強勢反彈以來，rezio導入商家遍及全球，包括泰國、越南、新加坡、馬來西亞、澳洲，甚至較遠的杜拜及歐美國家，都已納入rezio快速成長的拓展版圖。全球各地的旅遊體驗商家透過來自台灣的SaaS系統，強化線上接單、即時庫存管理、線上線下金流與票證核銷的數位科技力；至於KKday商城自2021年底上線以來，全球供應商也突破3,000間，包括來自日本、韓國、港澳、東南亞、中東、歐美等56個國籍的商家們，都在KKday商城成立自有品牌商店，共上架超過13,000支各類深度旅遊體驗商品，並享有多語系服務，拓展國際旅客的接待量能。今年適逢KKday品牌成立10週年，除了於全球市場提出全新品牌Slogan「KKday, Make My Day」外，台灣、香港市場也同步啟動品牌再造計劃；台灣市場主打中文品牌主張「我的天 超好玩」，邀請知名占星專家唐綺陽、實力派男星柯震東擔任品牌雙代言人，香港市場則訴求「就係識玩！」與香港消費者深度溝通，並邀請人氣天團「JFYT」擔任代言人。KKday台灣、香港代言人分進合擊，目前兩地社群平台發布的廣告影片觀看數已突破千萬，將KKday的品牌聲勢推升至新高度，未來KKday也將於亞洲各地開展一系列品牌活動，助力各市場的商業拓展。亞太市場跨境旅遊自2022年陸續解封至今，亞洲旅客出境旅遊需求依舊強勁，也推升KKday業績表現，今年8月KKday全球市場的月度業績(GMV)再次達到歷史新高，KKday也將為募得資金進行策略性分配，其中一部分資金將運用於亞太市場的戰略性併購計畫，藉此加速KKday於旅遊科技產業的擴張與市場地位。