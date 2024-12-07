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▲龍華市場王煮麵商行各式套餐任君選擇。（圖／高市府經發局提供）

▲國民市場正瑜蔘藥行開發液態隨身包保健飲送禮自用皆宜。（圖／高市府經發局提供）

▲鹽埕示範市場女子餃子雪花鍋貼深受消費者青睞。（圖／高市府經發局提供）

日前經濟部公布2024年「優良市集暨樂活名攤評核」結果，高雄市再創佳績，不僅龍華市場連續3年蟬聯五星優良市集，國民市場的「國民魚丸料理」更榮獲全國僅三攤、南部唯一的「五星金賞」名攤殊榮。此外，全市共有142攤榮登樂活名攤，其中高星等（五星金賞、五星、四星）名攤多達36攤，較去年成長四成以上，成績為歷年最佳。市府近年也特別設置「金市獎」，為鼓勵市場持續落實自主管理，針對整體環境衛生、設施維護及營運績效等面向進行評比，不僅讓市場彼此良性競爭，也讓市民朋友有更好的消費環境。高雄市政府經發局長廖泰翔表示，市場修繕與活化為市府重要施政目標，近5年核定經費達8.34億元，推動全高雄80處市場攤集場的改造以及活化，尤其兩年投入1,500萬元推動市場青年創業補助，協助攤商升級硬體設施、強化行銷經營並提升美學環境，成果也呈現在樂活名攤的成績上。龍華市場、鹽埕第一市場等多處市場屢獲經濟部「優良市集」肯定，今年四星與五星攤位更以青創攤位為主，展現市場在設施更新、經營模式創新及美感塑造上的全面提升。今年共有16處市集及142位攤商通過經濟部評核，顯示高雄市持續提升市場環境與營運管理成效。廖泰翔強調，近年市府特別設置金市獎，就是要反轉過去大眾對市場的印象，鼓勵市場持續朝著整潔衛生、永續經營等方向邁進，不僅促使市集更努力爭取經濟部優良市集的殊榮，也同步提升當地市集形象，帶動區域經濟發展。其中，龍華市場再度奪得「金市獎」；旗山第一市場、鳳山第一市場及鳳山第二市場也在營運管理評鑑中脫穎而出，榮獲「好市獎」。國民市場的「國民魚丸料理」以精緻化經營和不斷改進的營運模式，成為全台僅3攤獲得五星金賞的名攤之一，也是南部唯一獲得該殊榮的品牌。總經理沈群哲表示，國民魚丸由傳統攤位逐步轉型，從三星開始逐步精進，今年榮獲五星金賞，並成功展業至澳洲，成為在地市場國際化的成功範例。此外，今年五星美食名攤還包括以主打新鮮手工麵條之龍華市場「王煮麵」、以代客藥膳出發之國民市場「正瑜蔘藥行」及2023年登上「台灣小吃500碗」榜單之鹽埕示範市場「女子餃子」，四星名攤則高達32攤，成績為歷年最佳，這些高星等名攤高達七成為青年創業及二代攤商，顯示市場導入青年創業及二代接班策略的成效明顯。這些青年攤商透過裝修補助、行銷資源及專業輔導，不僅提升市場品質，也為傳統市場注入新活力。經發局表示，未來將持續推動青創輔導與青銀共市，將市場修繕與活化利用列為首要任務，並積極爭取中央與地方計畫補助支持，聚焦耐震補強、環境改善與市場活化三大施政目標。透過多元輔導與資源整合，引領市集與攤商提升市場環境與營運效能，建立專業品牌形象，進一步提供消費者「整齊、清潔、明亮、衛生、安全」的優質購物空間，全面提升傳統市場競爭力，促進地方經濟繁榮發展。