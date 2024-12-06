我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國總統尹錫悅短命戒嚴後引發政局動盪，不僅面臨在野黨彈劾，其所屬的執政黨「國民力量黨」黨魁韓東勳也表態認為尹錫悅必須盡快停職。尹錫悅今（6）日邀韓東勳至官邸會晤，但韓東勳在結束談話後表示，未找到推翻自己此前判斷的理由，仍認為尹錫悅應停止履行總統職務。根據《韓聯社》報導，相關人士透露，韓東勳與尹錫悅會面結束後，在國會舉行黨內閉門會議時表示，「沒有聽到足以改變我立場的事情」。韓東勳也透露，尹錫悅說目前不會採取任何特別措施。據悉，韓東勳持續向議員們說明尹錫悅有必要停止履行總統職務的立場，並要求議員們對此進行充分商討。實際上等於表達了對明日表決的彈劾案的支持。韓東勳早前表示，可靠的消息來源指出，尹錫悅在宣布戒嚴當天，曾指示以「反國家勢力」的名義，抓捕個別政治人士，這也成為本來反對彈劾案的韓東勳，態度轉變的關鍵之一。雖然青瓦台發聲否認，強調從未下令逮捕或控制拘留國會議員，然而，國家情報院次長洪壯源曾聲稱確實收到尹錫悅下令逮捕政治人士的指示，即使國家情報院後來替洪壯源澄清說只是「誤傳」，尹錫悅下令抓人的報導仍不斷傳出，且看似都言之鑿鑿。