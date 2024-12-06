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馬英九基金會邀請陸生來台參訪9天8夜，馬龍訪中山女中時，遭中國媒體形容像進了盤絲洞，引發爭議；民進黨北市議員劉耀仁今（6）日再三要求校方及台北市長蔣萬安道歉，惹得蔣萬安怒嗆多次，「民進黨要戒嚴嗎？」劉耀仁總質詢時強調，陸生團訪台令人措手不及，並且播放日前中山女高校友在立法院開記者會的影片，表示校方對於惡意的言論攻擊不聞不問；劉也表示，蔣萬安是學生最大守護者，要求校方與蔣萬安向學生道歉。蔣萬安雖然回應道，對於貶低女性的言論，一定反對譴責，但也支持學生獨立思考，但劉耀仁不買單，「是不是怕12月27日雙城論壇開天窗？不敢批評中共？陸方再來一次校方會同意嗎？」認為蔣萬安輕描淡寫、不聞不問，雙方陷入激烈爭執。蔣萬安怒轟「民進黨要戒嚴了嗎？民進黨要戒嚴阻止兩岸交流嗎？」、「要封殺言論自由嗎？」「民進黨團要不要道歉，到現在還不願意道歉！」；劉耀仁回擊，「那是民進黨團的事情，我是台北市議員」、「那是一個混蛋小編」，蔣萬安立刻砲轟，「那你叫他道歉，他就代表民進黨團」、「推給小編要有點擔當，這就是民進黨團，就代表民進黨」，火力全開，直到北市議會議長戴錫欽出面緩頰，爭執才告一段落。