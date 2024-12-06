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▲ 「豐韻年菜組」以團圓為主題，年菜組包含五道山海珍饈。（圖／高雄日航酒店提供）

▲符合小家庭需求的「福氣團圓冷凍年菜禮盒」。（圖／老新台菜提供）

隨著春節腳步的臨近，團圓年菜也順勢推出。高雄日航酒店桃泉中餐廳「豐韻年菜組」，以新派粵菜概念精心打造，全套五道珍饈美饌，提供年節期間便利精緻的味蕾盛宴。「老新台菜」有符合小家庭需求的「福氣團圓冷凍年菜禮盒」，一鍵下單送到家。此外，深受饕客青睞、年年熱銷的「年菜外帶禮盒」與多項單品也再度登場。高雄日航酒店桃泉中餐廳「豐韻年菜組」以團圓為主題，年菜組包含五道山海珍饈，「桃泉五福錦繡盤」、「極品鮑翅干貝佛跳牆」、「乾燒青花椒豬肋排」、「金椒醬蒸紅鰷斑」以及「蒜蒸龍蝦鑲米糕」，即日起至1月24日開放預訂，年菜組全套約六人份9,888元，12月31日前預訂付款享9折早鳥優惠全套8,899元。除了經典年菜，還有「臘味蘿蔔糕」以及「油淋蒜香脆皮雞」兩道經典單品料理可供選擇。連續三年榮獲米其林必比登推介的「老新台菜」 今年特別推出適合小家庭 5~6人份的冷凍年菜組合，讓全台各地的顧客只需一鍵下單，就能在家享用。這次經典年菜包含七道菜色：古味蔥香嫩油雞、藥膳酒香醉大蝦、古法醬香燻捆蹄、鮑魚櫻花蝦米糕、富貴吉祥一品封、松露干貝煨虎掌以及瑤柱響螺燉雞湯，呈現澎湃豐富的團圓饗宴。春節送禮可選擇滿滿台灣味的「島嶼蘿蔔糕禮盒」，榮獲國際風味絕佳獎章一星的島嶼蘿蔔糕與辣台妹辣油，由老新米其林廚藝團隊純手工製作，禮盒採用質感低調的木盒包裝，細膩傳遞步步高升的美好祝福。此外，老新台菜九如創始店及十全店皆推出經典年菜外帶禮盒及單品，有年節絕對少不了的經典菜色「開運什錦海鮮羹」、「發財雙紅蟳米糕」以及「開運頂湯佛跳牆」等。豐富年菜品項，讓全家人在春節輕鬆共享團圓美味。