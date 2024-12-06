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▲水豚們一臉憨厚又滿足地享受溫泉，遠看彷彿佐料豐盛的「低溫熟成火鍋」般，畫面萌翻天。（圖／翻攝自「大森山動物園」臉書粉專）

水豚動作緩慢又長相呆萌，近幾年成為受大眾喜愛的動物明星。而近日正值入冬之際，日本秋田市大森山動物園貼心地替水豚們準備了「露天浴池」，還在池內放入水果、菜葉等美食，讓水豚們邊用餐邊享受溫暖的池水，畫面曝光後，讓網友們全融化，更形容這畫面像極了「低溫熟成豚肉佐蔬菜水果高湯」。日本秋田市大森山動物園日前在官方IG發布影片，只見園方替水豚君準備了攝氏38度的溫暖池水，裡頭還有充足的水果、菜葉等食物，看起來相當舒適。而水豚也排隊一一走入池中，愜意地邊泡水邊大啖美食，一臉憨厚又滿足地享受溫泉，遠看彷彿佐料豐盛的「低溫熟成火鍋」般，畫面萌翻天。外媒《NHK WORLD-JAPAN Chinese - traditional》也分享該影片，吸引超過52萬人前來朝聖，網友們紛紛被融化直呼，「低溫熟成豚肉佐蔬菜水果高湯」、「這肉好生啊，生到他在吃湯的佐料」、「下輩子也要投胎當水豚」、「看起來真的好舒適」，大讚水豚君的佛系生活態度值得學習。