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▲NCT前成員黃旭熙（Lucas）2021年被爆出劈腿多位粉絲、玩弄感情等負面新聞，導致他退團，沉寂2年沒想到他又於今年2月宣布復出。（圖／黃旭熙IG）

▲今年3月韓韶禧（右）認愛演員柳俊烈（中），卻被爆出疑似插足柳俊烈、惠利（左）的戀情才導致2人分手。（圖／惠利、柳俊烈、韓韶禧IG）

▲BTS（防彈少年團）成員SUGA今年8月被抓到酒駕，他體內的酒精濃度竟然高達0.227%，當場被吊銷駕照。（圖／AP美聯社）

▲NCT的前成員文泰一因捲入性犯罪爭議被公司退團、開除，此案目前已於9月移交給首爾中央地檢調查，並朝特殊強姦罪偵辦。（圖／文泰一IG）

▲Twice所屬的經紀公司 JYP 娛樂率先針對Deepfake發表聲明，表示目前正在收集相關證據，一定會對此事採取法律行動。（圖／Twice X）

▲閔熙珍、HYBE、NewJeans三方混戰貫穿了整個2024年，今年年底NewJeans宣布和ADOR解除合約。（圖／SBS 뉴스 YouTube）

▲劉亞仁（中）2023年被查出吸毒，二審於今年11月審理完畢，預計2025年年初宣判結果。（圖／達志影像）

▲RIIZE的前成員承漢去年9月才剛出道，年底就爆出與女友熱吻的親密床照，同時還被曝光未成年吸菸、帶未成年女友開房、嘲諷同期練習生與隊友。（圖／翻攝自X）

▲前偶像律喜放出多段錄音，指控樂團前夫崔敏煥（如圖）頻頻出入夜店、多次「叫小姐」，但此案因證據不足最終以不起訴結案。（圖／崔敏煥 IG）

▲鄭雨盛在青龍電影獎頒獎的過程中為近日爭議道歉，但此舉也引起了兩極輿論。（圖／翻攝自kpoptv.cc）

歲末將近，2025年還有二十餘天即將到來，回顧今年的韓國娛樂圈，從年初的惠利、柳俊烈、韓韶禧三角戀，到天團防彈少年團（BTS）的成員SUGA酒駕，文泰一性犯罪，閔熙珍與HYBE大戰，崔敏煥「叫小姐」，鄭雨盛有私生子又劈腿等等，大大小小的爭議從不間斷。《NOWnews今日新聞》也在2024結束前夕，整理了「韓國娛樂圈10大爭議事件」與讀者們一起回顧這一年來的點點滴滴。前男團NCT的香港成員黃旭熙（Lucas），在2021年時就被爆出劈腿多位粉絲、玩弄感情、騙財騙色等爭議，受害女性從韓國一路遍佈到中國，最終以他宣佈暫停演藝活動收場。沉寂2年過去，沒想到黃旭熙於今年2月宣布復出，以solo歌手的名義成立個人工作室、舉辦簽售、見面會等，還登上時尚活動走秀並創建全新的個人社交帳號，似乎準備繼續留在娛樂圈發展。女星惠利與前男友柳俊烈交往8年，兩人因戲劇相戀的「狗善CP」也深受韓國民眾喜愛，豈料今年卻傳出分手。沒多就後男方就被爆出與女演員韓韶禧同遊夏威夷，惠利旋即在IG上發文：「真有趣」，引發外界猜測韓韶禧插足兩人戀情。韓韶禧隨後認愛並發文反擊惠利，多次表示自己不是小三，而在兩位女藝人在互相掰扯的過程中，男主角柳俊烈全程卻「裝死」，心灰意冷的韓韶禧也火速斬斷這段戀情，兩人從公布交往到分手期間全程不到兩週的時間。防彈少年團（BTS）的成員SUGA（閔玧其），8月初傳出酒駕爭議，與朋友結束酒局的他駕駛電動車返家時，在人行道自摔倒地引起巡邏員警的關注，經警方調查後發現SUGA體內酒精濃度竟然高達0.227%，他也被當場吊銷駕照。事後SUGA寫下道歉文還原事件經過，反被檢調單位踢爆內容不實，接受警局調查時他再次低頭向社會大眾致歉，但粉絲與韓國民眾並不買帳，紛紛抵制、要求SUGA退團。南韓三大娛樂公司之一的SM娛樂，於8月底無預警開除NCT成員文泰一，並表示對方涉嫌性犯罪，與本人溝通後決定退出團體，隨後首爾警方也證實早在6月文泰一就被受害女性舉報性犯罪，且已成功立案。直到案件曝光前，文泰一依然正常活動，還在8月的見面會上與粉絲約定：「希望我們能長久地在一起！」讓粉絲們難以接受，忍不住痛批大罵。此案目前已於9月移交給首爾中央地檢調查，並朝特殊強姦罪偵辦。近來有不肖人士非法盜用女性的照片，將對方的臉套用到色情圖片、影音上，尤其是女偶像們受害情況更為嚴重，甚至還出現專門針對女藝人的Deepfake色情網站，Twice、aespa、LE SSERAFIM IVE、BLACKPINK、Red Velvet等韓國女偶像都慘遭Deepfake迫害。Twice所屬的經紀公司 JYP 娛樂率先發表聲明，表示目前正在收集相關證據，一定會對此事採取法律行動，保護旗下女藝人的權益，其他經紀公司也忍無可忍，紛紛出面維護自家藝人。閔熙珍、HYBE、NewJeans三方混戰貫穿了整個2024年，起因為HYBE娛樂旗下子公司ADOR的代表理事閔熙珍，在4月時遭到指控濫用職權，企圖帶著團體NewJeans脫離母公司獨立，最終閔熙珍勝訴，但HYBE卻更換新任代表理事。與閔熙珍同一陣線的NewJeans成員們，9月時越過ADOR娛樂私下進行直播，公開表達對公司的不滿且要求恢復閔熙珍的職務，成員Hanni還出席國會指控HYBE存在霸凌行為，最終5人於上月28日召開了緊急記者會，宣布隔日起與ADOR解除專屬合約，成為南韓娛樂圈中罕見的藝人解約案，不過事件似乎尚未完結。青龍影帝劉亞仁在2023年8月爆出吸食安非他命、K他命、大麻、牛奶針，警方調查後發現他還有企圖潛逃、教唆吸食等罪行，今年9月劉亞仁又因違反《麻醉藥品管理法》遭到起訴，首爾高等法院以違反《毒品管理法》將他當庭羈押，目前一審判決有期徒刑1年與開罰200萬韓元（約新台幣4.7萬元），二審於今年11月審理完畢，預計2025年年初宣判結果。新人男團RIIZE的前成員承漢去年9月才剛出道，年底就爆出與女友熱吻的親密床照，同時還被曝光未成年吸菸、帶未成年女友開房、嘲諷同期練習生與隊友等醜聞，經紀公司SM娛樂隨即暫停他的演藝活動。消失10個月後，今年10月SM娛樂宣布承漢歸隊，還推出人氣成員元彬道歉緩頰，沒想到直接讓粉絲炸鍋，狂訂「弔唁花圈」圍滿經紀公司樓下方式表達抗議。眼見事態越演越烈、花圈越送越多，SM娛樂緊急「撤回」歸隊公告，表示承漢退出團體，從今以後以solo藝人的身份活動。樂團FTISLAND鼓手崔敏煥，於去年底與偶像前妻律喜離婚，當時網傳兩人婚姻破局是因子女教養問題無法達成共識，且女方頻頻離家出走。今年10月忍無可忍的律喜，在YouTube闢謠並反擊稱崔敏煥會在公共場合對她「鹹豬手」，還往她的胸部塞錢。隨後律喜放出多段錄音指控前夫頻頻出入夜店、多次「叫小姐」，崔敏煥也因此遭到警方以《性交易防制法》傳喚調查，不過上月29日時，此案因證據不足最終以不起訴結案，崔敏煥還在社群平台上和粉絲、受到牽連的樂隊道歉。「韓國第一黃金單身漢」演員鄭雨盛，在今年的結尾扔下「腳踏三條船還有私生子」的震撼彈，上月24日模特兒文佳菲突然公開與鄭雨盛有一位私生子，兩人只生小孩不打算結婚。沒想到第二天鄭雨盛就被挖出其實早有一位交往超過10年的人妻會計師女友，另外還劈腿一位1998年出生的年輕女性。醜聞曝光後接著就是韓國青龍電影獎頒獎典禮，身為資深演員的他先是罕見宣布缺席，後又改口現身典禮會場，還在頒獎的過程中為近日爭議道歉，並承諾會對孩子負責，但此舉也引起了兩極輿論。