我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金秀賢（左）、金智媛（右）2人「雙金聯手」，成就《淚之女王》超高收視率。（圖／翻攝自tvN臉書）

▲韓劇《背著善宰跑》由金惠奫（左）跟邊佑錫（右）領銜主演，詮釋平行時空裡的唯美愛情。（圖／愛奇藝國際站）

▲朴信惠在《來自地獄的法官》中飾演惡魔，還假扮成人間的法官，目的就是要將惡人送往地獄。（圖／Disney+）

▲盧正義（左34）、李彩玟（左3）領銜主演《名校的階梯》，劇情講述校園暴力、霸凌。（圖／Netflixkr）

▲《媽媽朋友的兒子》由丁海寅、庭沼珉（右）共同合作，飾演一對青梅竹馬。（圖／Netflix）

▲《她的日與夜》由崔振赫（左起）、李姃垠、鄭恩地主演，其中李姃垠、鄭恩地飾演同一個角色。（圖／恩地 IG）

▲《無路可走：輪盤賭》中，許光漢劇中飾演受僱殺手「Mr. Smile」。（圖／Disney+）

▲朴信惠（左2）和朴炯植（右2）一同主演《低谷醫生》，講述職場上的各種溫馨、逗趣的生活。（圖／JTBC）

▲張娜拉在《好搭檔》中飾演當紅律師，沒想到意外和菜鳥南志鉉成為工作夥伴。（圖／愛奇藝）

▲《魷魚遊戲》第二季回歸，除了李政宰回歸以外，還加入不少新成員。（圖／Netflix 提供）

距離2024年僅剩不到1個月，這一年娛樂圈也產出不少話題性超高的韓劇，其中像是由金智媛、金秀賢兩人共同主演的《淚之女王》，就霸佔Netflix排行榜數週，兩人都在劇中狂飆精湛演技，其中金秀賢在劇中化身為想逃離財閥家庭的入贅女婿，反轉愛情童話的狗血劇情讓觀眾眼睛為之一亮，讓人看得欲罷不能，而年度10大韓劇排行榜也出爐，還不趕緊惡補追劇清單。由tvN於今年3月份推出的《淚之女王》，在剛開播時就掀起討論，由金智媛和金秀賢兩人共同主演，劇情講述洪海仁（金智媛飾）和白賢祐（金秀賢飾）是一對結婚3年卻互相看對方不順眼的夫妻，白賢祐還因為洪海仁的冷漠性格而數度動起離婚的念頭，不過兩人的婚姻並非建立於商業聯姻，純粹只是戀愛使然，但由於洪海仁家財萬貫，對比從鄉下來的金秀賢，成長背景甚是懸殊，因此兩人之間的愛情也逐漸因為外在因素而開始不平衡，然而，一切都在洪海仁被告知罹患絕症後，開始發生化學變化。《背著善宰跑》該劇劇情描述一名頂流男星柳善宰（邊佑錫 飾）因為忙於演藝事業太過疲憊而罹患憂鬱症，最後跳樓自殺，沒想到喜歡善宰的狂熱粉絲任率（金惠奫 飾）竟偶然穿越回到善宰19歲那年，獲得拯救善宰的機會，任率也因此意外與善宰展開一段奇幻戀愛。《背著善宰跑》以「穿越時空」作為劇情主軸，跳脫以往主角向大魔王復仇的戲碼，以「雙向救贖」、「雙向暗戀」的愛情故事讓粉絲深深著迷。被封為「男神收割機」的韓國大勢演員朴信惠，今年9月出演奇幻愛情劇《來自地獄的法官》，與男星金宰永一同飆戲，劇情講述「來自地獄的惡魔」（朴信惠 飾）附身在於人間擔任法官的姜光娜身上，總是對被告做出有利判決，也讓她法官的位置飽受爭議，但世人不知曉得的是，其實姜光娜早已被惡魔附身，並奉命將毫無悔意的罪犯們送往地獄。不過姜光娜卻也遇見陽光溫暖的刑警韓多溫（金宰永飾），一腳踩進愛情海。韓國原創短劇《名校的階梯》6月7日在Netflix上架，引起廣大迴響，該劇由超高顏值的演員盧正義、李彩玟、金載原領銜主演，也探討了韓國資本主義下的現象，以及青春少男少女之間的友情與愛情，其中還有不少大尺度場面。劇情講述在0.01%上位圈少數者既是秩序又是法律的朱信高中，轉來了1位懷有秘密的學生後，菁英學生們堅固的世界開始出現裂痕，甚至還有學生殺人的驚悚場面，名校場景還被網友封為經典韓劇《繼承者們》的翻版。《媽媽朋友的兒子》描述人生陷入低潮的女子回到韓國想要重新出發，卻與青梅竹馬重逢，兩人之間的黑歷史一言難盡，進而開啟一段故事。崔承效 (丁海寅飾) 是韓國著名的年輕建築師，帶領著名的工作室「In」，然而，崔承效被有關裴石榴 (庭沼珉飾) 的記憶所困擾，由於母親的關係，他與裴石榴一起度過了許多尷尬的童年時光。當崔承效和裴石榴在成年後再次相遇時，新的火花產生，舊的記憶重新浮現，他們的愛情、歡笑和第二次機會的故事開始了。7月份推出的黑馬韓劇《她的日與夜》，由資深演員李姃垠、女團Apink成員鄭恩地和演員崔振赫領銜主演。劇情講述一位年近30卻執著要考上公務員的李微進（鄭恩地飾），終於進入最終面試，沒想到最後還是被淘汰，更慘的是她的積蓄還被詐騙集團騙光。在李微進人生陷入低谷的夜晚，她與一隻小貓咪相遇，結果發生了奇蹟，她在一覺醒來之後發現自己白天會變成50歲大媽，等到晚上才會變回28歲的自己，而這樣另類的她，卻也在職場上遇到愛情，和檢察官桂志雄（崔振赫飾）展開一段你追我跑的戀愛。《無路可走：輪盤賭》講述名叫金國浩（劉宰明飾）的罪犯，因為一系列令人髮指的罪行成了被全韓國唾棄、憎恨的人，他在服刑13年後被假釋出獄，原以為能好好生活，沒想到一名對金國浩感到憤怒的一位神祕人，祭出200億韓元（約4.7億台幣）的懸賞金，給任何能找到並殺死金國浩的人。隨著追殺金國浩的人越來越多，金國浩被迫將性命寄託給奉命保護自己的刑警白仲植（趙震雄飾）以求生存。該劇除了韓國卡司外，台劇男神許光漢也有參與出演，在劇中飾演殺手「Mr. Smile」，來歷背景一概不知，是非常神祕的反派角色，同樣也為了200億獎金而發誓要刺殺金國浩。《低谷醫生》是一部輕鬆的浪漫愛情喜劇，講述麻醉醫師南荷娜（朴信惠飾）和整形醫師余正宇（朴炯植飾）原先只是高中同班同學，出了社會以後就再無交集，沒想到卻陰錯陽差地在各自陷入低谷時重逢，而後發生的一連串愛情故事。而解構《低谷醫生》這部劇名，醫生在各行各業中算是地位、薪水都較高的職業，不過該劇卻為醫師加上「低谷」兩字，也意味著希望正處在職場低谷，亦或是人生轉彎處的觀眾，能藉由該劇找出共鳴和慰藉。《好搭檔》故事講述擁有17年資歷的當紅離婚律師車恩京（張娜拉飾），因為個性刻薄挑剔，短短3個月內就嚇跑3名新進律師，菜鳥律師韓宥利（南志鉉飾）慘被分配到離婚部門，恩京承諾只要她能連續打贏10場離婚官司，就會優先推薦她轉調部門，起先兩人不時因案件產生衝突，但宥利懂得以公司利益為優先、講究效率的工作能力，默默獲得恩京的認可，兩人也逐漸成為最有默契的搭檔。紅片全球的韓劇《魷魚遊戲》第二季將在12月26日於Netflix上映，而近期官方預告片也出爐，原先贏得遊戲可以遠走高飛的奇勳（李政宰飾），卻在路途中反悔決心要回到遊戲中，向面具人（李炳憲飾）展開復仇，而這一季也將解開上季的未解之謎，主演包含原班人馬李政宰、李炳憲、孔劉，以及由魏嘏雋飾演的警察黃俊昊，還新加入任時完、姜河那、朴珪瑛、朴成勳等韓國知名演員，雖然還未開播，但年度壓軸大劇也讓人十分期待。