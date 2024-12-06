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▲現今的地熱都是採取雙循環系統，也就是引用地底的熱水，透過熱交換系統讓冷媒加熱推動發電機組，冷卻後再循環利用。（圖／記者鍾泓良攝影）





北部的大屯火山群蘊藏台灣一半的地熱資源，然而硫磺泉腐蝕性、陽明山國家公園開發限制，遲遲都無法有效運用。將捷集團旗下結元能源2023年9月克服種種困難，在2023年開發我國第一火山型地熱發電廠「大屯山四橫子坪先導廠」，目標2029年在全台開發34.55MW的地熱能。大屯山四橫子坪先導廠是我國第一個火山型地熱電廠，也是大屯火山群第一座地熱電廠，裝置容量為1.2MW，是在2023年9月1日商轉。其占地面積僅有1700平方公尺，是傳統光電案場面積的5分之1，但光電一天只有白天可以發電，但地熱屬於24小時不間斷的恆常性發電，可以作為「基載電力」。將捷集團工程營運部副總經理林銘洋表示，除了四橫子坪電廠，結元能源也在大屯火山群這邊規劃4.2MW的硫磺子坪、4.2MW的焿子坪，以及20MW的四橫子坪2期，在加上宜蘭清水地熱電廠，目標在2029年可以開發出34.55MW。有別於過去技術，現今的地熱都是採取「雙循環系統」，也就是引用地底的熱水，透過熱交換系統讓冷媒加熱推動發電機組，冷媒可循環利用，熱水也回流到地底，後續再循環抽出；如此作法「取熱不取水」對於環境衝擊低，也可以有效延長機組壽命。曾有專家估計，北台灣的大屯火山群坐擁台灣近半數的地熱資源，但為什麼其他地熱業者都選擇到宜蘭、台東開發？這涉及到技術及土地取得問題。首先，大屯火山屬於酸性硫磺泉，與其他地區的鹼性碳酸泉不同，具有腐蝕性，如果取熱、機電設備遭腐蝕，後果不堪設想，因此必須投入大量成本防護。其次，該地區雖然擁有大量地熱資源，但同時也屬於陽明山國家公園，因此要取得土地做地熱開發，幾乎不可能。為了克服腐蝕問題，結元能源使用抗腐蝕材料，包括可以抵抗硫化氫腐蝕的鋼材、水泥，這項技術也讓他們能較其他業者更有實力在大屯火山開發地熱。至於土地問題，林銘洋說，目前所開發位置並沒有劃入國家公園範圍內，否則開發難度實在太大。但他提到，目前所開發電廠的土地都是採用國有地，但他也坦言，國有土地變更也相當繁瑣，目前每個案場前面都跑了5年以上的程序才得以開發，原本期待《國土計畫法》實施可以解決問題，但現在又再度延後。他建議，國有土地因為分署在很多單位，所以要快速談妥並不容易，因此他期盼由經濟部能源署取得後規劃成地熱開發的專區，業者投入成功機率就會相對高，「而不是把所有的成本都壓在我們開發人的條件上。」隨著20MW的四橫子坪2期在2029年完成，是否等於進入大規模火山型地熱電廠？林銘洋說，國外動則都有上百MW的機組，相信未來10MW、20MW的地熱機組將是常態，更期待隨著深層地熱開發後，可以有機會挑戰更大規模電廠。面對業者訴求，能源署副署長李君禮受訪表示，適合開發地熱發電往往都在山區位置，水土保持、國有林地及溫泉用水等都屬於不同政府單位，再加上地方政府不熟悉開發，業者一個一個去克服是困難的。因此，《再生能源發展條例》修法設置地熱專章後，由能源署成立溝通平台，各單位派員來小組把他們關心的問題一次性提出，也讓業者可以一次面對、解決。另外，目前也將探勘跟開發分階段處理，因為地熱探勘具有不確定性，業者如果一次申請可能必須面臨龐大的程序，卻未必可以找到適合的地熱設置點，現在先讓業者完成探勘之後，再來進入開發，可以不必要的成本浪費。至於《國土法》延後對於地熱開發影響？李君禮表示，地熱開發本來就沒有仰賴《國土法》，或許業者是期待可以藉由法規劃出特定土地，但應該不影響開發。