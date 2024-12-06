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▲夏帕美食選擇性多，其中甜品也是人氣選項，尤其這道草莓塔，滿滿草莓堆疊超豪邁，來客必點。（圖／記者金武鳳攝，2024.12.6)

▲夏帕創辦人林芳信希望夏帕像一條圍巾，用美食帶給消費者溫暖與舒適。（圖／記者金武鳳攝，2024.12.6)

▲義大利麵也能這樣吃!? 夏帕台義創意料理美味，只有夏帕吃得到。（圖／記者金武鳳攝，2024.12.6)

義式連鎖餐館「夏帕」插旗台中忠明南路美食戰區，不僅輕工業現代風裝潢很吸睛，獨家開發的台義創意料理，將義大利麵與台式菜系結合，先後端上桌的有宮保雞丁義大利麵、剝皮辣椒雞退義大利麵等，加上近期開發的義式湯麵等，都讓饕客驚艷「義大利麵也能這樣吃」，成了夏帕人氣菜色，有熟客吃上癮，毅然加盟回到故鄉開店成了加盟主，以致台中起家的夏帕，連台東、高雄都有連鎖門市。夏帕連鎖餐廳創辦人林芳信，原本是一名送貨司機，與餐飲業結緣純粹是他一絲不苟的做事態度。林芳信說，他每次送貨到餐廳，總要親自送到店裡交到對方手裡，無意間也會觀察業者運作情形，有的餐廳門庭若市，有的冷清甚至倒閉，經他用心鑽研分析，發現餐廳要能永續經營，供應鏈的穩定及品管是無比重要的一環。有了這種體認，林芳信確定自己終於找到下一步要走的路。7年前，林芳信跨足餐飲業創立夏帕餐廳。夏帕義大利語是圍巾的意思，林芳信希望顧客來到夏帕，能感到自然與放鬆，讓食物成為生活中的一種陪伴，就像一條圍巾，隨手拿起，卻能帶來溫暖與舒適。與一般義大利餐廳不同的是，夏帕除了供應正統義大利美食，有炸物、燉飯和義大利麵外，最特別的是，他將義大利麵結合台式菜系，開發出很多帶有台菜風味的創意料理，例如蒜炒深海大魷魚、薑爆麻油松阪豬和宮保雞丁等口味的義大穌麵外，最近還開發二道義式湯麵─「海龍宮狂蝦義大利湯麵」，10隻新鮮蝦子精心擺盤，呈現出滿滿的海味豪華感，光看就已經食指大動。蝦子整齊排列在濃郁的白醬湯底上，橙紅的蝦殼與白色湯頭形成強烈對比，色彩豐富，視覺衝擊感十足。另一道「叻沙湯麵」，用椰奶和秘製醬料調配出濃郁的南洋風情，如同置身熱帶國度，辛香的叻沙湯頭在唇齒間留下溫暖的香氣。這些顛覆傳統的義式料理，往往讓消費者驚呼「義大利麵也能這樣吃」，吸引不少年輕客群上門嚐鮮。不僅如此，夏帕是一家平價餐廳，單點小點從38元起跳，主食單價多半介於100多至300元不等，不外加服務費，口味多元低負擔，成為家庭客及公司行號口袋名單，因此假日常一位難求，甚至有熟客吃上癮，乾脆加盟開店一圓創業夢。夏帕於2022年開放加盟，目前在全台，比如台中逢甲、員林、高雄和台東共有八家連鎖門市，特別的是，每一位加盟主都是夏帕忠實顧客，用加盟見證夏帕品牌，該品牌自我期許成為美食供應者，更是一種生活提倡者。創辦人信哥說：「生活在快節奏的社會裡，我們往往忽略了那些日常的美好，忽視了與朋友相聚的溫度，也忘記了如何去享受一頓慢食。」夏帕希望像一條圍巾，用食物帶來溫暖與舒適。