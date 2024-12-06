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▲樂壇天王周杰倫今（6）日第二天開唱，許多藝人也到場支持觀賞演唱會，包括瘦子夫妻、唐志中一家、王月、Darren、夏如芝、高志綱、曾豪駒、李凱威、林書豪夫妻、孫燕姿、J.Sheon等人，星光熠熠。（圖／翻攝自孫燕姿、林書豪、瘦子臉書）

樂壇天王周杰倫本月一連四天5、6、7、8日在台北大巨蛋返台開唱，今（6）日第二天開唱，經歷第一天熱唱3個半小時，共超過30首曲目，嘉賓甚至邀請到「二姐」江蕙及旗下師弟派偉俊，讓人更期待第二天的演出。許多藝人也到場支持周杰倫，包括瘦子夫妻、唐志中一家、王月、Darren、夏如芝、高志綱、曾豪駒、李凱威、林書豪夫妻、孫燕姿、J.Sheon、主播黃馨儀、關穎都到場。周杰倫今狀態看得出輕鬆許多，一開場帶來〈黃金甲〉、〈本草綱目〉瞬間炒熱現場氣氛，接著以〈說好不哭〉及〈我落淚 情緒零碎〉掀起回憶殺，毫無保留地祭出誠意十足的表演，讓歌迷們聽得如癡如醉，接著，周杰倫輪番演唱〈青花瓷〉、〈簡單愛〉，他欣喜地走遍舞台與台下粉絲互動：「哪邊的尖叫聲比較大聲？後面的朋友在哪裡！」掀起全場最高潮。唱完〈花海〉，周杰倫終於向粉絲朋友打招呼，「台北的朋友你們好嗎？今天開心嗎？我也非常開心跟興奮跟緊張，希望呢，你們都沒有忘記我的歌吧，因為七年才回來會不會太久了，我也覺得蠻久了，有些歌老歌迷都蠻喜歡的」，緊接著帶來一首〈安靜〉瞬間收服全場耳朵。