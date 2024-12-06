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▲高雄市長陳其邁強調，高雄具有發展亞洲資產管理中心的絕佳條件，未來必定讓企業體會高雄在各項行政與服務效率，歡迎業者準備好與高雄組成最強的金融國家隊，來挑戰亞洲以及世界強權，打造台灣成為亞洲資產管理中心。（圖／高市府經發局提供）

▲今（6日）由金管會主委彭金隆親自率團親赴高雄踩線，包含國內大型商業銀行、保險、券商及投信投顧等業者近50家到高雄金融專區預定地亞洲新灣區參訪。（圖／高市府經發局提供）

▲經發局廖泰翔局長向百位業者簡報說明亞灣優勢與投資環境，積極針對資產管理業者進行招商，作為企業投資最堅強後盾。（圖／高市府經發局提供）

金管會力拚打造「亞洲資產管理中心」，預期六年之後（2030年），我國財富管理規模可翻倍至60兆元，高雄金融專區為全台第一個試驗點，今（6日）由金管會主委彭金隆親自率團親赴高雄實地參訪，包含國內大型商業銀行、保險、券商及投信投顧等業者近50餘家到高雄金融專區預定地參訪，並且在陳其邁市長、彭金隆主委的見證之下，簽署合作意向備忘錄，並宣誓高雄金融專區計畫正式啟動。金管會彭金隆主委表示，金管會在109年12月核准第一批銀行辦理高資產客戶，這四年間已經突破萬人，資產管理規模高達1.32兆，今年相較去年成長高達68%，顯見高資產客群的金融管理市場，是推動亞洲資產管理中心計畫中非常重要的子計畫。此次，高雄專區的規劃注入更多台灣特有的元素，透過中央與地方協力，由金管會政策鬆綁結合地方政府的行政協作，除可以發揮地方特色落實南北金融市場均衡發展外，更是臺灣過去未曾嘗試的金融營運模式創舉。透過實體虛擬金融聚落之形成，將融合境內分行、私人銀行、境外國際分行(OBU)、境外保險子公司(OIU)、境外證券子公司(OSU)與境外分子行串聯，再整合家族辦公室業務，吸引海外資金與人才回流，達到留財引資的目的。彭主委期許這個專區在銀行業務突破的基礎上，進一步加入資產管理產業、法律稅務專業機構與新創等進駐擴大服務，促進境內外財富管理業務發展，更進一步引導海內外資金投資台灣核心產業，繁榮地方經濟。資產管理專區將以高雄為起點，並期盼該成功模式未來可複製至其他地方政府。今天中央銀行、財政部與超過46家金融業負責人來到高雄，顯示從中央到金融業界對專區的設立具有高度的期盼，金管會亦將持續與其他部會合作，共同推動相關業務開放與法規鬆綁措施，規劃明年3月發布試辦，7月正式在高雄資產專區進駐。高雄市長陳其邁表示，機會不但是給準備好的人，更是給有努力的人，高雄市在打一場沒有退路戰爭，拚命做服務，相信大家會愛上高雄。這3年來高雄持續向行政院積極爭取「境外資產管理中心聚落」，隨著台灣經濟的發展與金融深化，國內銀行、壽險公司等資產管理規模早已達到百兆元以上，現在正是台灣發展境外金融商品的最佳時機。高雄擁有海空雙港、絕佳的交通優勢，同時也是台灣的製造業重心，近期包含半導體先進製程、電動車、AI智慧科技以及高階軟體服務，陸續投資高雄注入全新的產業量能，更在演場會疏散上等發揮卓越的智慧城市。陳其邁強調，高雄擁有發展金融專區的所有關鍵要件，2024年高雄入選經濟學人雜誌的全球宜居城市排名，也獲得天下雜誌年度卓越城市及六都冠軍、財訊智慧城市評比六都唯一大滿貫等肯定，高雄生活環境與工作條件獨特且便捷，能滿足進駐人口及各項生活需求，將打造由高雄至亞洲主要城市的一日生活圈。高雄將搭配中央法規鬆綁，加上地方政府相關資源、金融人才培育、一級辦公場域、宜居生活環境通通一應俱全。除次之外，高雄與中央緊密合作，必定讓企業體會高雄在各項行政與服務效率，歡迎業者準備好與高雄組成最強的金融國家隊，來挑戰亞洲以及世界強權，打造台灣成為亞洲資產管理中心。國泰世華銀行李偉正總經理表示，國泰世華銀行全力配合並支持金管會於高雄設立亞洲資產管理中心的專區，有信心可以將業務做大做強。北富銀總經理郭倍廷表示，「成為亞洲一流金融機構」一直是北富銀的目標，現在中央政府及高雄市政府合力打造「亞洲資產管理中心」，北富銀後續會全力以赴，依據中央政府打造地方資產管理專區之相關配套措施計畫，擴展高雄布局，研發多元金融商品並積極引進專業人才，提供客戶對標國際水準的資產管理體驗，厚植台灣金融業的競爭力。國立中山大學副校長暨國際金融研究學院院長郭志文表示，面對全球產業布局與國際市場趨勢，中山大學已超前佈署在111年經教育部核准成立「國際金融研究學院」，與22家金融業者合作設立「國際資產管理研究所」，網羅國外知名大學教授、國際金融機構高階主管與基金合夥人等國外專家擔任師資，以全英語授課方式協助學生對接國際市場，樂見金管會以更開放的彈性推動「亞洲資產管理中心高雄專區」，中山大學已將人才準備好了，歡迎國內外金融產業來到高雄。經發局長廖泰翔補充，高雄近年致力於打造友善的投資經營環境，依據財政部的資料顯示，2024年上半年，高雄市民間參與公共建設全台第一，金額達303億。高雄市營利銷售事業總額也頻創歷史新高，連續3年突破5.5兆，今年預估將突破6兆，在智慧城市、經濟力等方面獲獎連連。為配合「亞洲資產管理中心」政策，高雄作為先行示範城市，也將參考香港及新加坡等國際金融中心，規劃成立英文客製化投資服務的單一窗口，協助統籌中央及地方各項執照申請及行政便捷管理，並比照「亞灣2.0」計畫，提供企業006688租金補助，即第1、2年免租金，3、4年打6折，5、6年8折。「亞洲資產管理中心」作為高雄市重要的策略性服務產業，高雄將持續與中央緊密合作與協調，面向國際資產管理市場，積極針對資產管理業者進行招商，作為企業投資最堅強後盾。