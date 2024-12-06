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亞洲流行天王周杰倫，今（6）日在台北大巨蛋展開台北站巡迴第2場，繼昨天周杰倫演唱會台下滿滿大咖的盛況後，公眾人物和一般民眾一樣是周杰倫歌迷一事也掀起討論，沒想到1名歌迷也意外捕捉到宏達電董事長王雪紅的身影，不僅低調現身演唱會現場，還拿起手機拍照，還被網友發現王雪紅的手機品牌疑似是HTC，讓網友刷一排討論。一名歌迷在Threads上發文，指出自己在昨天的周傑倫演唱會上捕捉到宏達電的董事長王雪紅，讓他感到非常驚訝，非常意外原來連王雪紅都是周杰倫的歌迷，直呼：「意外的驚喜，她居然坐在我正前面，好低調。」不過看上去，王雪紅的裝扮十分低調，若不是她拿起手機拍照，恐怕連網友都難以發現前方的人是她。貼文一出也掀起討論，不少網友將焦點放在王雪紅的手機上，直言：「她拿HTC嗎」、「HTC還有再出，不過不是手機部門賣給Google了，她應該不會拿HTC了」、「原來大家都知道她是誰」、「是HTC那個王雪紅」、「她拿的是Google pixel吧，看起來不像HTC」、「好歹也是董事長級的，跟她要個簽名照。」