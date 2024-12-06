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▲主辦單位安排進入複賽的30位至仁德奇美博物館、玉井區玄空法寺、南區龍山寺拍照、錄影。(圖／社團法人台灣新住民人權展望協會提供)

▲主辦單位安排進入複賽的30位至台南市立馬術場等地拍照、錄影。(圖／社團法人台灣新住民人權展望協會提供)

社團法人台灣新住民人權展望協會辦理第11屆選美比賽，在台南登場，今(6)日到台南各景點外拍，並將於8日晚上在南區濱海公路旁的「台南市立馬術場」舉行決賽，台南馬術協會配合此選美活動，8日下午2時全面免費對外開放，辦理市集及邀請「狗尿運」樂團演唱。這次協會辦理「2024國際大使選美大賽」已邁入第11屆，有來自丹麥、印尼、杜拜、大陸、越南及台灣等6個國家的越南、大陸與印尼配偶及新住民二代參與，主辦單位安排進入複賽的30位至仁德奇美博物館、玉井區玄空法寺、南區龍山寺、台南市立馬術場等地拍團體服裝及著越南國服，而在黃金海岸則著泳裝拍照、錄影。協社團法人台灣新住民人權展望協會於12月7日、8日辦理第11屆「2024國際大使選美大賽」，屆時將有來自丹麥、印尼、杜拜、大陸、越南及台灣等6個國家的越南配偶及新住民二代參與，將安排到台南各景點拍照，比基尼泳裝拍照選在南區黃海岸，台南市立馬術場將是最終決賽場地。主辦單位表示，7日（六）晚上在華平路東東宴會餐廳辦理選美之夜暨慈善晚會，除邀請台籍、越南籍歌手演唱外，也有選美佳麗走秀，最後有二套禮服及一串珠寶的慈善拍賣會。配合這次選美比賽，馬術協會也安排系列活動，從8日（星期日）下午2時開始就有市集，邀請「狗尿運」樂團演唱，馬術協會也提供迷你馬供民眾、小朋友拍照，歡迎大家前往，全場是免費對外開放，連晚上5時開始的選美決賽也開放，決賽內容有自備服裝、越南國服、比基尼泳裝及禮服等。協會理事長張晉祥感謝台南市立馬術場與馬里奧馬術事業有限公司大力支持，8日當天將以馬車迎賓揭開序幕；選美活動除了秉持社會公益、責任並尊重女性尊嚴，維護善良風俗，更藉由國際選美的活動，將台灣最美的人文與景點推向國際，讓世界看見台灣。社團法人台灣新住民人權展望協會執行長黎氏王燕表示，這次選美比賽總計有100餘位報名，經過網路人氣投票及評審人員評審，共選出30位參與12月8日晚上在台南南區黃金海岸的台南市立馬術場進行決賽。決選的后冠則由越南廠商慧信總經理贊助，價值新台幣150萬元。