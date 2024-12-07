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道奇日籍巨星大谷翔平今年2月底宣布閃婚，和前日本女籃國手田中真美子共組家庭，下週11日將迎來老婆28歲生日，日本八卦週刊《週刊女性PRIME》預測兩人婚後首次慶生會如何度過，也透露去年生日，大谷送了真美子一雙鞋。日媒指出，「去年生日，真美子曾表示送『實用的東西就好』，因此大谷送了她一雙鞋。當時兩人尚未結婚，為了避開人潮，他們無法親自前往店舖挑選，只能委託熟人幫忙準備。」日媒提到在美國，紀念日與家人共度的觀念比日本更為重要，「前大聯盟球員青木宣親在效力釀酒人期間，因為未與妻子一同慶生而被總教練責備。妻子的生日剛好在賽季最緊張的8月，但在美國，就算忙碌也要抽出時間與家人慶祝紀念日。」日本體育作家梅田香子分享其他大聯盟球員如何慶生，長谷川滋利為孩子的生日訂了數十萬日圓的高級飯店，並租下球場帶家人進入平時無法進入的牛棚拍攝紀念照，也有不少球員因為賽季無法與家人相處，若生日適逢休季，會以盛大方式進行補償。日媒認為大谷或許會藉此機會向在季中默默支持自己的真美子表達感謝，「去年那雙鞋子，真美子應該感到很高興。不過今年是他們在美國生活的第一年，大谷可能感受到妻子承擔了不少壓力，因此他可能會帶妻子去想去的地方，或邀她的家人朋友舉行派對。美國的慶祝傳統講求驚喜，單純在餐廳用餐可能略顯平淡。像長谷川滋利那樣租借場地舉辦慶祝活動，也是有可能的。」