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▲周杰倫的瘋狂粉絲在大巨蛋外「跪地」求票，掀起討論。（圖／Threads yusheng1203_提供）

粉絲為周董「跪了」！亞洲流行天王周杰倫，從昨（5）日開始在大巨蛋展開連續4天的亞洲巡迴台北場，今天晚間進行到第2天，仍有不少沒搶到票的粉絲不死心，在傍晚時分於大巨蛋場館外徘徊，更舉牌求票，只為了把握最後機會，入場見證周董的魅力，其中一名男子疑似是周杰倫的鐵粉，不僅在大巨蛋周遭「跪地」求票，更在面前狂撒一疊又一疊的千元鈔票，更霸氣喊話：「有票的都來，錢我有！」一名男子在Threads上曬出自己在大巨蛋場館外「跪地」求票的影片，直呼真的是「跪求」周杰倫演唱會門票，更霸氣喊話：「真正的跪求，跪在地上，鈔票放一堆！」更喊話有票的歌迷：「有票的都來，錢我有！」財大氣粗的模樣掀起一片熱議。不少網友笑稱：「我突然釋懷了，我錢不夠多，也沒有去現場跪，祝福這位哥最後能進場」、「這位先生真的誠意滿滿啦」、「哥好狂，祝你買到票」、「這麼虔誠的不多」、「我去幫你跪，給我兩疊（鈔票）可以嗎？」