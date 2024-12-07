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▲沉浸式劇場結合360度影像與動畫技術，不僅讓觀眾如同置身迎王現場。（圖／屏東縣府提供）

屏東縣王船文化館歷經近3年規劃與建設，將於12月27日盛大開幕。全館最大亮點為以東港辛丑、甲辰正科王船平安祭典為主題的360度沉浸式劇場，此國際級環形劇場將首度亮相，透過全台獨有的展演設計，帶領觀眾穿越東港的日常生活、王船的歷史發展，以及震撼人心的迎王祭典現場，完整感受這項國家重要無形文化資產的深厚內涵。文化處表示，為迎接開館，王船文化館目前正全力進行展品佈展及設施測試。館內核心展品為由東隆宮王船師傅打造並典藏的王船，搭配位於一樓的360度沉浸式劇場。該劇場由策展人馮建彰率領專業團隊操刀設計，透過20公尺長的環形螢幕與近5公尺挑高展場，展現氣勢磅礡的視覺效果，完整詮釋王船文化的故事。馮建彰指出，劇場影片《生命的長河》以2021辛丑正科及2024甲辰正科迎王平安祭典為拍攝主軸，歷時近4年製作，拍攝過程動用超過10部攝影機進行空拍與360環景紀錄，濃縮為一段不到10分鐘的珍貴影像，呈現迎王祭典的全貌與人文情感。他更邀請東港藝術家黃志偉參與旁白創作。黃志偉身為東港七角頭轎班一員，自幼深受迎王文化薰陶，其聲音與情感的投入，讓影像故事更具感染力。