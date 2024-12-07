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軟銀球星近藤健介和道奇日籍巨星大谷翔平過去曾當了5年火腿隊友，近日近藤健介參加日本富士電視台年末特別節目時，被問到好友的「缺點」，他想了很久後擠出一個答案，「唯一能說的就是，他很愛惡作劇吧。」近藤健介回憶起大谷翔平剛加入火腿時的情景，談到球隊內對於大谷挑戰前所未有「二刀流」計畫的看法，「一開始大家的感覺就是『這不可能吧』」然而親自蹲捕接過大谷的球後，近藤健介改變了看法。「一看就知道他有當投手的潛力，在看他的打擊練習時，又覺得他當打者也沒問題！」近藤健介坦言，從大谷進隊的第一天起，就能感受到他與眾不同的天賦。被問到大谷是否有任何缺點時，近藤健介陷入難以回答的窘境，「真的…完全沒有缺點，5年一起打球下來，我也沒發現什麼缺點。」在節目主持人和其他來賓的追問下，他終於擠出一個答案，「唯一能說的就是…他很愛惡作劇吧。」近藤健介和大谷都是高中畢業後進入日職，年紀大1歲的近藤健介表示他較早上一軍，在大谷加入後兩人幾乎形影不離，當時他還常常充當「司機」，因為大谷沒有駕照，並透露大谷也常會開玩笑捉弄前輩，兩人好交情不言而喻。