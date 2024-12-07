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法新社報導，敘利亞各路反叛勢力正在當地發動閃電攻勢，其中為首的伊斯蘭武裝組織領袖喬拉尼(Abu Mohammed al-Jolani)在6日刊出的專訪中表示，他們的目標是推翻現任總統巴夏爾(Bashar al-Assad)政權。根據一名戰爭觀察員表示，各路反抗軍陸續從政府手中拿下重要城市後，已兵臨中部大城荷姆斯(Homs)門口。在短短一個多星期的攻勢中，敘利亞第二大城阿勒坡(Aleppo)和戰略重鎮哈瑪(Hama)紛紛淪陷，自2011年內戰開打以來首次脫離總統巴夏爾的掌控。一旦反抗軍占領荷姆斯，將切斷權力中心、首都大馬士革與地中海的連繫。巴夏爾家族以地中海沿岸為據點，在過去半世紀以來一直統治著敘利亞。根據「敘利亞人權觀察組織」(Syrian Observatory for Human Rights)表示，截至上午，反抗軍距離荷姆斯市只有5公里。反抗軍中勢力最大的沙姆解放組織(HTS)，其領袖喬拉尼表示，發動攻勢的目標是推翻巴夏爾的統治。喬拉尼接受美國有線新聞網(CNN)訪問時表示：「當我們談論目標時，革命的目標依然是推翻這個政權。我們有權使用一切可用的手段來實現這個目標。」反抗軍在沙姆解放組織的帶領下，於11月27日發動攻勢。該組織源自於蓋達組織(Al Qaeda)的敘利亞分支，但近年來致力於改變其形象。支持反抗軍的土耳其表示，其外長費丹(Hakan Fidan)本週末將與俄羅斯和伊朗外長在卡達會面，就敘利亞情勢進行討論。更多中央廣播電臺新聞