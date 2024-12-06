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▲王齊麟（左）發布求婚成功的照片，宣告和女友陳詩媛將步上紅毯，同為奧運金牌得主的林郁婷也向他們道賀。（圖／摘自IG）

▲陳詩媛開心戴上訂婚戒指，期待成為新娘，好姐妹張雅涵也在社群圖文上寫道：「真的好替妳開勳（心）」。（圖／摘自IG）

▲王齊麟（左）與女友陳詩媛彼此有「最萌身高差」，今晚他向她求婚成功。（圖／品牌提供）

奧運金牌得主王齊麟剛剛在社群網站上發布求婚成功的圖文，只見他拉著女友陳詩媛戴著戒指的手，寫道：「我跪下跟她一樣高。」外界常說188公分的他和身高152公分的樂天啦啦隊人氣成員女友陳詩媛有「最萌身高差」，但他下跪求婚，得到陳詩媛點頭，往後彼此就是生命共同體，不會再有太大差別。而在這個重要的時刻，和陳詩媛交情好的張雅涵、宋婉卉等其他幾位樂天女神也在旁見證，大家都為他們開心，張雅涵還搶先預約要當伴娘。好消息傳出後，同樣是奧運金牌得主的林郁婷馬上留言表示恭喜，李易也寫道：「有夠替你開心。」網友則戲稱他的名字是70，未婚妻被叫「十元」是10，生下的孩子剛好叫80，但諧音哏這次踢到鐵板，馬上被人回答不太建議，因為怕有些人有某種陰影的狀況（80=霸凌）。王齊麟與陳詩媛4月認愛後，向來不會避諱公開放閃，今年當他從巴黎奧運凱旋歸國，陳詩媛衝入管制區接機，他又是摸頭又捧臉，被形容像在演偶像劇，大方秀恩愛，也因此陳詩媛招來「特權」批評也被酸過於高調，可是他霸氣護愛，表示高調的是自己、大家不要罵陳詩媛，要罵就來罵他，看得出對於陳詩媛小心呵護。兩人更被目擊在七夕前一天已去珠寶店，他還買了一枚鑽戒，陳詩媛也曾經坦言「對於結婚還是會有點期待。」果然，幾個月後，王齊麟就向她求婚，戀情有望修成正果。