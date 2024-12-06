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▲樂壇天王周杰倫今（6）日第二天開唱，許多藝人也到場支持觀賞演唱會，包括瘦子夫妻、唐志中一家、王月、Darren、夏如芝、高志綱、曾豪駒、李凱威、林書豪夫妻、孫燕姿、J.Sheon等人，星光熠熠。（圖／翻攝自孫燕姿、林書豪、瘦子臉書）

樂壇天王周杰倫本月一連四天5、6、7、8日在台北大巨蛋返台開唱，今（6）日第二天開唱吸引3.8萬名歌迷朝聖，許多藝人朋友也紛紛到場，包括瘦子夫婦、林書豪夫妻、孫燕姿、唐志中一家、王月、Darren、夏如芝、高志綱、曾豪駒、李凱威、J.Sheon及關穎，星光熠熠足見周杰倫的好人緣，稍早他在台上介紹觀眾席中的藝人們，瘦子攬愛妻表示：「今天來談戀愛的」；同期出道身兼好友的孫燕姿，也遭周杰倫笑虧「就是她搶走新人獎的」；而籃球好手林書豪則被拱開金口演唱〈晴天〉，一開口全場嗨翻了。周杰倫好人緣讓觀眾席星光熠熠，稍早他在台上介紹到場藝人們，瘦子攬愛妻表示：「今天來談戀愛的」，而好友林書豪也被他拱唱一首歌，調皮獻曝一段唱周杰倫的音檔影片，有些五音不全跟咬字含糊，最後一同合唱熱門曲《晴天》，讓周杰倫忍不住笑虧林書豪「我覺得你還是打籃球比較好」，逗趣互動惹得滿堂大笑。事實上，周杰倫為了這次回台開唱十分用心，主辦單位為此做了不少調整，包括硬體設計上左右舞台的延伸，使舞台面寬達到132米，是「嘉年華」巡演有史以來最寬的舞台，不僅有5片1000吋巨大螢幕，還有從大巨蛋屋頂垂吊的一顆直徑3米銀色鏡球，隨歌曲氛圍投射奪目光彩。