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韓國總統尹錫悅3日宣布戒嚴，引發全韓國譁然，隨著立即解嚴後面臨彈劾，全韓國對於尹錫悅不滿的聲浪已延燒到其高中母校冲岩高校，這所出產過許多韓國棒球明星的強校，近兩日遭到許多抗議電話打爆，學生更被迫得穿便服上學到學期末。尹錫悅在突發的緊急戒嚴事件後全韓國痛批，尹錫悅和發布戒嚴的主要官員，包含已經辭職的前國防部長金龍顯和行政安全部長李祥敏，都是冲岩高校的校友，此次韓國政壇「冲岩派」亂政，也讓學校在戒嚴事件爆發後，出現許多抗議電話。根據韓聯社報導，冲岩高中校方擔憂學生可能受到意外傷害，決定允許學生穿便服代替制服，校長在發給家長的公開信中表示，鑑於嚴峻的政治形勢，以防學生在上下學途中遭受民眾不公平對待，決定從下周一開始直到明年2月6日結業式，都可穿著便服上學。報導提到，戒嚴事件發生後，打電話到冲岩高校的抗議電話未曾停過，就連路人也會朝著校車司機大聲批評嗆聲，已使學生受到干擾。校長尹明和5日更是在社群平台發文，憤怒地表示「想把尹錫悅等3人選為丟臉校友100萬次！」冲岩高中也是韓國高中棒球著名的傳統強校之一，自1970年代成立球隊後就在韓國高中棒壇佔有一席之地，近期較為知名的球星，包含了今年初由韓國職棒透過競標轉戰美國職棒聖地牙哥教士隊的韓國新一代火球後援投手，一度被視為吳昇桓接班人的高祐錫(後由教士隊被交易至馬林魚隊)；曾旅美過並在2019年返回韓國職棒打球的內野手李學周也來自冲岩；已退役的知名球員之中，台灣棒球迷所熟知的「哩溝皂」金周璨，同樣是出身自冲岩高校。冲岩高校棒球隊多年前還曾來台移地訓練，在2023年台灣所舉辦的U18世界盃中，韓國隊總教練李永福也同樣是這所高中棒球強豪的總教練。