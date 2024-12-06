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▲有網友今日凌晨發現，林俊傑抖音頁面顯示IP位置在台灣，因此推測他可能是接下來某場嘉賓。（圖／翻攝自Threads）

▲蔡依林（左）與周杰倫之間的各種情仇在2010年的周杰倫演唱會上宣告消逝，彼此破冰合體演出〈給我一首歌的時間〉，台下觀眾驚呼連連，堪稱周杰倫歷來巡演中最經典的一幕。（圖／周杰倫 Jay Chou YouTube）

天王周杰倫今（6）日在大巨蛋舉辦「嘉年華」世界巡迴演唱會台北站第二場，驚喜嘉賓邀請到搖滾天團「動力火車」，讓現場觀眾全嗨炸。對此，有網友挖出歌王「JJ」林俊傑現在的IP位置竟也在台灣，興奮推測他可能會擔任某場嘉賓，「該不會真的會出現雙J吧！」至於天后蔡依林是否有機會與周杰倫同台？不少歌迷列出多點分析搖頭嘆：「真的不用做夢了。」周杰倫一連開唱4天，前兩日嘉賓為江蕙、動力火車，都是非常大咖的歌手，也讓歌迷瘋猜最後兩天的嘉賓身分。對此，有網友今日凌晨發現，，因此推測他可能是接下來某場嘉賓，讓大票人激動直呼，「我真的發瘋不可能吧」、、「千萬不要，我會嫉妒」。不過，有人指出，單看IP並不準，因為抖音、微博等平台帳號都是公司在操控，只有IG及微博留言是林俊傑本人在用，，且抖音還可以自己設定地區，「總之他人還在新加坡。」另外，林俊傑才剛結束巡演，這個月還要跑音樂節及新的巡演，這幾天應該會選擇在新加坡好好休息、陪伴家人。至於蔡依林是否有機會當嘉賓？有歌迷列出3點分析「絕對2000%不會是蔡」，首先蔡依林目前人在上海；再者阿信發的每篇貼文，周杰倫都會按讚，唯獨有蔡依林的沒按；最後蔡依林跟周杰倫能唱的歌只有〈海盜〉，「但很好笑，絕對不可能，〈倒帶〉、〈說愛你〉唱的話就是把昆凌當昆布」，因此原PO鐵口斷定不可能，不少人則推測有可能是天后張惠妹擔任週日壓軸場嘉賓。