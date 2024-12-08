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▲《破墓》是今年在台灣反應最突出的韓國電影，全台票房突破億元大關。（圖／車庫娛樂提供）

▲《周處除三害》在台灣與中國的冷熱不同反應，堪稱近來本土國片罕見的結果。（圖／一種態度電影股分有限公司提供）

▲《九龍城寨之圍城》香港、中國的票房都很熱烈，台灣討論很多，劉俊謙（中）也成為影迷新寵，賣座數字卻和前兩地有明顯落差。（圖／華映娛樂提供）

▲《哥吉拉-1.0》奪下奧斯卡「最佳視覺效果」，無預警在Netflix上架，讓大批粉絲嗨翻：「有中文字幕太神啦！」（圖／Twitter）

▲《腦筋急轉彎2》出現的新情緒「阿焦」（右），為全片製造了許多精彩的情節轉折，元老情緒角色「樂樂」（左）還是全片的靈魂。（圖／迪士尼提供）

▲《名偵探柯南：100萬美元的五稜星》在台灣締造此系列最高票房，突破兩億台幣。（圖／取自X@conan_movie）

▲《死侍與金剛狼》是今夏賣座最成功的真人電影，挽回漫威英雄片近年的頹勢。（圖／Disney+提供）

▲《角頭－大橋頭》是今年度最賣座的本土國片，全台破兩億，相關話題也討論熱烈。（圖／角頭文創 - GATAO MOVIE 臉書）

▲女神卡卡（左）與瓦昆菲尼克斯雖然都是大牌，但《小丑：雙重瘋狂》卻是今年最雷聲大雨點小、觀眾口碑最慘烈的影片。（圖／華納兄弟提供）

▲《餘燼》由於題材涉及「白色恐怖」，招來強大爭議，反而蓋過片子本身的票房表現。（圖／本地風光提供）

2024年有多少電影在觀眾心目中留下深刻印象？叫好叫座、有口皆碑如《腦筋急轉彎2》，當然會是觀眾討論的焦點；卻也不乏像《小丑：雙重瘋狂》這樣雷聲大雨點小，還慘遭各方圍剿的另類「話題電影」；更有《周處除三害》這種在原產地（台灣）票房不理想，隔海到了中國卻大熱賣，使得台灣影音平台上架後反而變得迴響熱烈的奇葩，以下就是《NOWnews今日新聞》的整理與回顧。韓國電影在台灣的氣勢向來與韓劇有明顯的距離，儘管大家公認韓國電影無論在技術表現、內容深度以及娛樂效果，都不一定比台灣人獨鍾的好萊塢大片遜色，卻常常是口碑不俗、票房有待加強。不過今年3月推出的《破墓》，講述風水師和女巫聯手破解怨靈害人的陰謀，既有驚悚可怕的嚇人噱頭，又有民俗文化和歷史情節的包裝，情節變得更加豐富。台灣觀眾則從中看到有如昔日香港殭屍片一樣，冶鄉野傳奇於暗黑恐怖於一爐，有種「又熟悉又新鮮」的獨特觀感，無怪乎全台票房破億，成為近來韓國電影在台灣難得的佳績。絕大多數的片商在拍攝電影時，都希望能在上映後大熱賣、大賺錢，卻很少人能預料到，片子就算在出品國反應不理想，還有機會靠外地的票房反攻回家鄉，甚至成為熱門話題焦點。阮經天入圍2023年金馬獎影帝的《周處除三害》就是這種奇特的電影。去年在台上映，全台票房4700萬台幣，今年3月在中國上映卻開出大紅盤，最後以6.65億人民幣（約合台幣29億6400萬）作收，全球票房因此也飆破9200萬美元（約合台幣29億8167萬），看得出絕大多數都是由於中國的貢獻。挾在中國如此狂賣之勢，《周處除三害》在影音平台上架後，引起台灣觀眾熱烈追看，佔據冠軍位置好一陣子。不禁令人納悶，片子半年前不到就在全台各地上映，也入圍了7座金馬獎，結果許多台灣觀眾這樣都還不想去戲院欣賞，還要等到中國大熱賣之後才想在平台上看個究竟。到底是台灣影片的陣容不夠吸引，還是金馬獎不具票房拉抬的做用，或是台灣觀眾連對自家影片都沒有信心、非得對岸的觀眾以行動證明有看頭才願意從比戲院票價便宜不少的平台來欣賞？相當值得影界人士深思。不只是台灣電影在台灣被觀眾冷待，曾經在台叱吒風雲、票房壓得台灣影片喘不過氣的香港電影，目前在台灣情況沒有比本土國片好到哪兒，甚至反應還更冷，也因此香港創下1.125億港幣（約合台幣4.69億）的賣座數字，中國票房達6.84億人民幣（約合台幣30.49億）的《九龍城寨之圍城》，全台票房就只台幣5540萬，和其他兩地落差明顯。可是在話題討論度上，《九龍城寨之圍城》堪稱近期在台灣反應頗熱烈的香港影片，廣大觀眾在片中見到1990年代香港黑幫動作片的刺激感，九龍城寨這個有歷史味道的主要場景，也讓觀眾好奇，特別片中的「城寨四少」尤其是扮演信一的劉俊謙，在台人氣急速竄升，被視為香港影壇的天王接班人，這種「討論很熱烈，票房還好」的現象，在今年的台灣不時出現，電影業的市場景氣實在不比疫情前。堪稱日本「國獸」的大恐龍哥吉拉，過去不管是日本原版還是美國拍攝版，台灣很常被引進、上映，然而去年秋天在日本上映後叫好又叫座的《哥吉拉-1.0》，連歐美地區都已經上演，亞洲除日本以外的絕大多數地區都還不見蹤影，詭異的情況引發流言四起，偏偏這部片今年又拿下奧斯卡最佳視覺效果獎，成為《哥吉拉》系列誕生70年來第一部抱回小金人的大作，台灣影迷更是心癢難熬，都在問：「為何沒有片商要引進？」最奇妙的是，後來得到的答案是「片商想買但日本人堅持不賣」，理由從擔心片中對二戰的描述刺激曾被他們佔領地區的觀眾心情，到因為和美商簽好合約日版與美版不得在戲院打對台、為了美版上映在即只好忍痛在亞洲不上映等都有，好些台灣恐龍迷還飛到日本去欣賞，結果6月初Netflix無預警上架，才知道是早就被串流平台買走了。昔日是家庭娛樂片第一品牌的迪士尼，疫情前連續多年穩坐「最賺錢片商」寶座，結果疫情後開始各種走鐘，不僅原先是賣座保證的漫威英雄片開始票房明顯滑落、口碑也不理想，連他們的「本業」動畫片，反應都與疫情前差了非常多，甚至在2023年還推出了足以登上最賠錢電影榜的《星願》，連目前已是他們旗下子公司的皮克斯，也已經好陣子沒有叫好叫座的影片。就在這種情況下，上一集極受全球觀眾歡迎皮克斯《腦筋急轉彎》推出續集，原本各方也不敢太看好，所幸續集不只保有上集的優點，還加入了新的、有趣的情緒像是阿焦、阿廢、阿羞等，觀眾還是看得非常起勁，全台賣座4.5億、穩坐今年度冠軍，全球總累積的賣座更逼近17億美元，皮克斯發威挽救迪士尼，可以猜得到《腦筋急轉彎》第3集應該也不會太遠了。台灣電影市場景氣雖然明顯不如疫情前，卻有一種片型來到聲勢的最高點：日本動畫，不管是《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》系列或是新海誠、宮﨑駿等人的新作，全台票房最少都有上億，而每集在台都有強大基本盤的《名偵探柯南》系列，今年的新續集《100萬美元的五稜星》果然又更上層樓，衝破兩億大關，為系列在台樹立新的里程碑。日本動畫在景氣不如以往時還能一枝獨秀，每週翻新的「特典」是致勝法寶，有些粉絲到片子上映後期，只是買票拿特典，不一定會走進戲院看片，但反過來說，特典的品質不佳，或是與日本的設計水準差太多，也是會在網上被公審，因此日本動畫的討論熱度始終強旺。像《名偵探柯南》這樣的知名系列，還會增加觀眾對於人物情節發展，甚至主角感情走向的意見分享，要點名今年在台話題最發燒的電影，絕對不能少了這部《名偵探柯南》系列最新續篇。迪士尼旗下的漫威，這幾年的情形讓忠實粉絲都看了難過，曾經橫掃全球票房、不管怎麼拍都會收割大量好評，現在是反過來，片子一推出，必然先得到冷嘲熱諷，然後票房也跟著爬不起來。去年的《驚奇隊長2》就是這樣，賣座創下漫威英雄片空前慘烈的紀錄。因此《死侍與金鋼狼》背負著「反敗為勝」的壓力，票房受到各界高度關心。好在《死侍與金鋼狼》兩位主角萊恩雷諾斯、休傑克曼，除了超級英雄片外，也有演出其他類型電影而締造票房勝績的光輝紀錄，在他們絕妙搭檔下，這部片被認為是近年來最好玩、最好看的漫威英雄片，對於自家以及其他影視文化現象的嘲諷，也依舊犀利，成為今年夏天反應最出色的真人主演電影。悶了大半年的台灣本土國片，總算在8月揚眉吐氣，《角頭—大橋頭》以全台兩億餘的賣座數字成為整年度票房最好的國片，相關話題也不斷發燒，甚至連男主角王陽明在見影迷時不願意一起用手比愛心，脫口而出的一句「娘砲」，都能引起軒然大波。不過所有演員的人氣不減，片子幾度到全台各地夜市、宮廟謝票，都被大批觀眾包圍。《角頭》系列在台灣的賣座一集比一集突出，戲也即將從大銀幕擴及小螢幕，影集版也要推出，而《角頭—大橋頭》的票房佳績也引起網友對台灣觀眾口味的爭論，有人覺得片子該不會都是「8+9」在捧場，也有人認為觀眾的品味待提升，不管如何，此片熱賣是不可否認的事實，而所謂「格調」，也在片中演出搶眼的施名帥勇奪本屆金馬獎最佳男配角、讓此片登進金馬獎殿堂後，再沒太大質疑的聲音。今年度上映前的期待值，與上映後的迴響落差之大，這部片稱第2，沒有別的影片敢自居冠軍。疫情前上映的《小丑》，以5500萬美元成本締造全球破10億美元的票房，男主角瓦昆菲尼克斯還以此片成為奧斯卡影帝，疫情後續集要推出，還加上另一位大牌女神卡卡，自然各方都充滿極高的期望。哪知道片子揭開神祕面紗，影評不愛、觀眾更是極端不滿，首先片子拍成音樂片的形式已經讓很多人接受不來，再者演了半天、大家期待看到的「小丑」在高譚市大肆作亂，遲遲沒有出現，反而都是小丑與本尊亞瑟之間的身分認同掙扎。票房直接反映出觀眾對這部片的厭惡，北美上映至今總票房不到6000萬美元，全球累積僅兩億美元出頭，片子據傳光是拍攝成本、不算宣傳發行費用就要兩億美元，根本沒有賺錢還大賠，連片子的配角演員後來都在訪問中直接罵這部片是他拍過最糟的電影，拍片時就覺得賣座一定會很淒慘。有不少票房失利的電影，在上影音平台後由黑翻紅，這部《小丑：雙重瘋狂》似乎是一路黑到底。導演鍾孟宏向來是金馬獎的寵兒，今年新作《餘燼​​​​》還召集了多位金獎獲獎大牌聯手演出，連客串的都包括洪榮宏、楊謹華等大牌，情節更是他歷來作品中商業娛樂性最高的一部。然而片中的殺人案追查下去，居然和「白色恐怖」有關，而案情的真相，則讓一些人士無法接受，在網路上討伐該片，甚至有影評人講了很嚴重的話來抨擊鍾孟宏跟這部電影，被認為很明顯出於立場而非針對片子成績的持平討論。鍾孟宏在創作時本是希望能夠讓大家用不同視角去看歷史，不想刻意指哪一方是「邪惡」哪一邊是「無辜」，也早知道這個議題的水很深，踏下去不可能不濺出水花，但片子推出後沒有票房上締造紀錄，給外界最大的印象還是「白色恐怖」題材引發的各種激辯，顯然這個題材依舊很容易造成爭議，真的很不好處理。