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羅馬尼亞最高法院今天(6日)宣告該國總統大選的首輪投票結果無效，並表示整個選舉必須重新進行。第二輪總統大選投票原定於8日舉行，海外投票所目前已展開投票。在11月24日首輪投票前僅獲得個位數支持率的極右派總統候選人喬吉斯古(Calin Georgescu)，最終意外脫穎而出，引來各界對大選結果的質疑。羅馬尼亞是歐盟(EU)和北約組織(NATO)的成員國之一，而喬吉斯古宣稱將終止羅馬尼亞對烏克蘭的支持。根據羅馬尼亞最高安全委員會4日解密的文件指出，該國在大選期間成為「俄羅斯侵略性混合攻擊」的目標。最高法院在一份聲明中表示：「羅馬尼亞總統大選將全部重來，政府將為必要的步驟制定新的日期和...日程。」原定於8日舉行的第二輪總統選舉，將由極右派親俄候選人喬吉斯古， 對決親歐盟的中間派領袖拉斯科尼(Elena Lasconi)。極右翼政黨在1日的國會選舉中也表現不俗，不過執政的社會民主黨(Social Democratic Party)仍拿下最多票數，並希望能組成親歐盟的聯合政府。最高法院並未對國會選舉的公正性提出質疑。更多中央廣播電臺新聞