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▲周杰倫在台北大巨蛋第二天開唱，天后孫燕姿到場力挺，昔日往事遭當眾重提，足見她與周杰倫的好交情。（圖／讀者提供）

天王周杰倫（周董）今（6）日台北大巨蛋演唱會來到第二天，除了爆滿歌迷朝聖，也吸引不少藝人及名人現身支持，當中不乏有孫燕姿、瘦子夫婦、J.Sheon、唐志中、王月、Darren、職棒的高志綱、曾豪駒、李凱威、球星林書豪等，稍早橋段來到周杰倫介紹藝人座席，當介紹到天后孫燕姿時，他打趣記仇重提「23年前往事」，原來同時期出道的兩人當年一同角逐「金曲最佳新人」，最終被孫燕姿奪下，讓周杰倫記到現在，逗趣互動足見彼此好交情。當周杰倫介紹到坐在台下的孫燕姿時，她先脫下口罩向滿場的歌迷問好「大家好」，看似只有淡妝的她狀態凍齡，周杰倫笑問她「最近要出新歌？」孫燕姿有些錯愕地說：「這次來看你演唱會…」被周杰倫湊上搭話：「回去就有靈感（創作）了…？」接著周杰倫分享兩人昔日往事，「新人獎就被她拿走，這件事20幾年了。」孫燕姿笑答：「你每次都會提醒我，我拿走你的新人獎。」周杰倫更發問「你那個獎盃是放在家嗎，如果妳不要其實可以給我。」逼得她拉高聲量回：「我要好不好」，鬥嘴互動十分有趣，惹得全場笑得合不攏嘴。原來，2001年周杰倫與孫燕姿還有戴佩妮、林凡、范瑋琪等一同入圍金曲最佳新人獎項，沒想到最終以1票之差敗給孫燕姿，錯失一生只有一次的「最佳新人」。周杰倫首次登上大巨蛋，為了將「嘉年華」巡演整套道具搬進場館，主辦單位為此做了不少調整，包括硬體設計上左右舞台的延伸，使舞台面寬達到132米，是「嘉年華」巡演有史以來最寬的舞台，不僅有5片1000吋巨大螢幕，還有從大巨蛋屋頂垂吊的一顆直徑3米銀色鏡球，隨歌曲氛圍投射奪目光彩。此外，在大巨蛋的這場演唱會，也是「嘉年華」巡演史上最多特效的一次，舞者與特技人員更增加至44位，現場工作人員多達1400人，再再刷新紀錄，演唱會總成本達2.5億以上。