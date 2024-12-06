韓國總統尹錫悅突襲宣布戒嚴，即便短短6小時就宣布解嚴，仍導致韓國政局餘波盪漾，風波影響到娛樂圈，多部韓劇和韓綜紛紛停播，在周六(7日)最重要的彈劾案投票，全韓國的大型電視台都將準備新聞特報，見證尹錫悅是否下台。

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韓國MBC電視台今突宣布，原訂今明兩天播出的韓劇《現在撥打的電話》停播，改播新聞特報；此外，MBC旗下每週六播出的綜藝節目《玩什麼好呢？》也宣布停播一周。

除了MBC之外，其他電視台的劇集，包含《熱血司祭2》、《玉氏夫人傳》也宣布停播，並在同時段改播新聞。

事實上，自尹錫悅3日深夜宣布戒嚴後，雖在6小時後就解嚴，韓國政局紛亂仍讓民眾相當關注，韓國電視台自週三起便大改節目時程，許多節目皆改新聞特報或政局討論的特別節目。

本周六下半天將迎來重頭戲，韓國國會將在7日晚間7時進行尹錫悅彈劾案投票，屆時尹錫悅是否會被彈劾，將在當晚見分曉。

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