我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金屬中心出現有員工因為工作疏失，被副處長逼迫假日出遊，背著印有「視訊要提早準備」字樣的羞辱帶。（圖／取自張啓楷簡報）

▲衛福部長邱泰源今表示，下週會召開記者會，公布霸凌案調查結果與相關懲處。（圖／記者吳翊緁攝，2024.12.05）

公務部門霸凌案層出不窮，像是野火一樣燒不盡。台灣民眾黨今（7）日舉辦「拒絕官僚殺人！反霸凌 護勞權」大遊行，就是呼應政府各部會的霸凌事件，號召人民走上街頭對抗現狀。《NOWnews今日新聞》整理，近期政府部門霸凌事件，以及各部門如何回應。11月4日，爆出有勞動部勞發署北分署吳姓資訊分析師在辦公室輕生，後續延伸出疑似是受到勞發署長謝宜容霸凌，也愈來愈多爆料指出謝宜容有辱罵下屬、要求同仁24小時秒回Line等脫序行為。勞動部長何佩珊11月19日公布調查報告，指出吳員是因為長時間加班、業務繁重，所以選擇輕生。該份報告也承認謝宜容有管理不當事情，但報告也提到「目的良善」，且一再強調謝宜容霸凌狀況不是造成吳員輕生原因，被外界質疑調查報告是為謝宜容背書。最終總統賴清德、行政院長卓榮泰均因此事件道歉，何佩珊22日引咎下台。謝宜容經過勞動部考績會決議記2大過免職，後續送監察院及司法院懲戒法院，若程序通過將終生不再當公務員，謝宜容也在總統、院長道歉後錄影片道歉，但迄今未出面。新上任勞動部長洪申翰預計下週公布重啟調查結果。外交部歐洲司傳出有一名被稱為「咆哮帝」的高層官員疑似有霸凌部屬的行為，其中包含摔文件、晚間頻繁傳訊交辦任務、對接送任務稍有不順即咆哮同仁。立委指出，遭點名霸凌的就是歐洲司長黃鈞耀，部分受害員工因不堪壓力而尋求心理治療，甚至有員工體重大幅下降，形容自己如同置身屠宰場「彷彿要被拖出去宰了。」外交部強調，儘管尚未收到正式申訴，但將依據職場霸凌防治與申訴處理規範，主動組成以外聘委員為主的調查小組，並承諾絕不護短。海科館館長陳素芬今年10月遭爆料，以高分貝斥責申請休假的員工「3月底才剛回來，然後你5月初又要再去，啊不然是怎樣？那你就不要回來了啊！」否決員工的休假申請。教育部立案調查，3日公布結果，指出陳素芬職場霸凌成立，將她調任非主管職務及記1大過。另外，陳素芬違法進用三親等內人員，因此從2日起終止此勞動契約，並將相關事證函請監察院調查審議。「財經小內閣」國發會出現霸凌案，有員工寫「千字文」，直指綜規處長張惠娟涉御風格高壓，導致該處異動率相當高， 凡看同仁不順眼，隨即召開緊急會議，邀請全單位人員陪同公審；要求同仁時時刻刻待命，通訊軟體訊息必須秒讀秒回，甚至痛罵外出同仁「下次再這樣，我會殺了你」。國發會隨即展開專案調查小組，11月29日決議，認確有構成職場霸凌之情事，將張惠娟將降調非主管。經濟部所屬單位金屬中心出現有員工因為工作疏失，被副處長逼迫假日出遊，甚至強迫他背著印有「視訊要提早準備」字樣的羞辱帶，被立委拿到經濟部質詢。面對所屬單位出現霸凌事件，經濟部長郭智輝表示，該案預計29日就會有調查結果，強調回去會再深刻了解，「我們感同身受，不允許職場霸凌事件發生」。衛福部多位主管涉及霸凌，包括疾管署「土皇帝」新興傳染病整備組黃姓組長經常對底下員工大聲咆哮、摔公文、人身攻擊，甚至辱罵「你是豬嗎？」經過調查後，依《考績法》核予記過2次，並決定該員改調非主管職務、調離原單位及工作場域另外，衛福部展開各單位霸凌事件調查，其中發現有6案，包括衛福部主秘兼社保司長劉玉娟、健保署副署長陳亮妤、社工司長蘇昭如、保護服務司林姓簡任視察、社工司王姓簡任官及社工司王姓簡任官。衛福部表示，劉玉娟、保護服務司林姓簡任調離現職，其餘仍在調查中，預計下週公布最終調查結果與相關懲處。國民黨今舉行記者會指出，數位部韌性建設司長鄭明宗多次咆哮下屬，動輒以「混蛋」評價公務員，辱駡咆哮到有「小南門之吼」的誇張程度。數發部回應，已啟動外部調查委員會，預計11日以前會有調查報告。陳情人指出，農業部林林保署航測及遙測分署長遭控動輒咆哮部署、摔公文，還會要求同仁罰站2小時訓話。任職嘉義、即將退休的首長，平日則要求同仁配合她的上下班時間，遇到上級單位考核「一定要做到半夜2、3點」。楊性女處長，幾年前任職花蓮分署（當時為花蓮處）時因不滿某王姓課長的工作態度以及能力，於是故意將他調至與自身專業無關的單位，導致該人重度憂鬱，最後在家跌倒去世。針對上述陳情指控，農業部表示，3日即接獲未具名民眾陳情林業署有分署長疑似霸凌事件，已立即要求林業署釐清調查，勿枉勿縱，合併3案都會調查、絕不寬貸霸凌事件。交通部表示，針對近期本部及所屬機關接獲共計18起疑似職場霸凌案件。經過各機關已迅速邀集外聘專家學者成立調查小組進行調查，其中有10案涉及主管對部屬的不當行為，8案為同仁間的職場不當行為，經各機關進行全面、深入的調查，目前確認職場霸凌成立2案、分別是在中華郵政及港務公司，不成立4案、完成初步調查3案、刻正調查中8案及撤案1案。