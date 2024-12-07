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美國11月非農就業新增人數高於市場預期，但失業率亦微幅上升，市場預測聯準會（Fed）本月降息的機率增加，美股6日互有漲跌，標指、那指再創新高，道瓊工業指數則收跌123點。綜合《CNBC》等外媒報導，美國勞工統計局 (BLS) 週五公布的數據顯示，11月非農就業新增22.7萬人，略高於預期，失業率則意外上升至4.2%。芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具顯示，在不冷不熱的失業數據公布後，2週內再次降息的可能性約為85%，市場預測勞動力疲軟將為聯準會降息提供充足空間。接下來，市場關注的重要數據，是將於下週三、四公布的消費者物價指數，以及生產者物價指數。6日收盤，美股道瓊指數下跌123.19點，或0.28%，收44642.52點；那斯達克指數上漲159.05點，或0.81%，收19859.77點；標普500指數上漲15.16點，或0.25%，收6090.27點；費城半導體指數上漲34.93點，或0.69%，收5061.30點。個別焦點方面，美國聯邦上訴法院駁回中國「字節跳動」旗下短影音分享平台TikTok的上訴，維持要求出售TikTok、否則將面臨禁制的法令。據法院指出，要求字節跳動在明年初前出售TikTok一事，並不如TikTok所指控的那樣，有違美國第一修正案（First Amendment），美國政府採取行動，只是為了保護美國言論自由免受外國敵對國家侵害，並限制敵對國家收集美國大眾資料的能力。基於上述原因，TikTok要求推翻禁令的申訴遭到聯邦上訴法院拒絕，接下來，字節跳動和TikTok不排除將上訴至聯邦最高法院。消息出來後，Facebook母公司Meta股價週五收漲2.44%，Google母公司Alphabet股價亦揚升1.25%。有分析認為，TikTok被封殺，Meta和Alphabet的YouTube有望獲得TikTok大部分的廣告收入，這2間公司在過去幾年，也都陸續推出短影音功能。