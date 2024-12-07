我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賴清德在出訪行程結束前，在帛琉與媒體茶敘。（圖／記者陳佩君攝，2024.12.05)

▲賴清德過境關島，當地媒體以頭版報導，並以台灣總統著稱。（圖／記者陳佩君攝）

▲賴清德過境夏威夷，當地媒體以頭版報導，並以台灣總統著稱。（圖／記者陳佩君攝）

▲賴清德在州長陪同下參訪夏州急難管理署（HI-EMA）。（圖／總統府提供）

▲賴清德與帛琉總統惠恕仁。（圖／總統府提供）

▲在訪團出發前，賴清德赴客艙媒體席向記者打招呼。（圖／記者陳佩君攝，2024.11.30）

總統賴清德上任後首度出訪友邦7天6夜之旅，於6日順利落幕，外界關切此行重點，莫過於台美行之有年的「過境外交」，為確保「No surprises」，總統府、外交部在行前相當低調，對行程保密到家；而賴清德結束每天「鐵人」般行程後，深夜還會與幕僚開會檢討、戰戰兢兢，不容首次出訪就「凸槌」。賴清德首度出訪就選擇南太友邦，包含馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉，因歷任元首出訪太平洋，多數會過境美國離島，外界於事前便開始揣測是夏威夷檀香山抑或是關島，惟府方在行前對相關行程保密到家，就怕一個疏漏，使過境一事生變，因此媒體團直到出發前2天，才證實此行將過境夏威夷及關島，至於相關行程、是否與官員見面等，則是在前一天晚上才告知，相當謹慎。過去在國內行程中，賴清德在致詞中常是「脫稿演出」，臨時增添「心得」、有感而發，並非完全照稿念，造成幕僚小小困擾，必須重新再對發言內容，這回出訪的致詞稿，大多與事前草擬的稿子一致，幕僚私下透露，基本上涉及外交的發言，不太會有「Surprises」、會審慎面對每一步；而在帛琉與媒體茶敘時，幕僚事先草擬QA回應，題目的解答，都藏在那厚厚的A4紙之內，就怕一說錯話，被模糊焦點。出訪第一站造訪夏威夷，賴清德抵達時，美方循往例接待台灣元首，包含享機梯、紅毯、機邊免驗上下車等完整禮遇，因AIT主席羅森伯格正值休育嬰假，所以改派執行理事藍鶯在登機迎接，並陪同賴清德參與行程，做足待客之道。在過境夏威夷、關島期間，賴分別與美國聯邦眾議院前院長裴洛西、美國聯邦眾議院議長強生等國會議員通話或視訊，相關作為凸顯對台支持，在出訪任務結束前，賴清德與媒體茶敘也特別提到，此次異常順利，一路上感受到國際友人對台灣的熱烈支持，種種過程中的突破，顯見面對極權主義擴張時，所有理念相近國家跟地區更加團結合作，彼此站得更近、手握得更緊。從賴清德談話看來，這回美方對他的「初考」暫時是及格了，而在府方強調此行有多項突破下，除了要緩解外界對「疑賴論」疑慮外，更是要展現美台關係依舊是堅若磐石狀態。中國近年持續擴張海軍，面對極權勢力擴張、威脅，此次出訪透露強烈訊息，「我們都是一家人」、都是在同一條船上。夏威夷、關島均屬島鏈要衝，是防堵中國擴張重要連線，在中國野心勃勃之際，南太平洋島嶼國的重要性與日俱增，頗有戰略意義。出訪南太平洋，除了要強化邦誼關係外，從第一島鏈連至第三島鏈，凸顯出民主同盟國應團結起來，方可抵禦極權主義的擴張、維護區域和平。綜觀這次出訪，可謂是「No surprises」、「Safe」完成任務，值得一提的是，或許是首次以總統身分出訪，賴清德行前相當興奮，其行程一落地便塞滿滿，活動宛如跑馬拉松般動一個接一個不間斷，甚至還有一天造訪三國家當「空中飛人」，在每天行程結束後，賴清德還會與幕僚團開會做檢討。在出訪馬紹爾期間，恰巧碰到南韓戒嚴一事，當地雖然已是大半夜，賴清德仍與國安會秘書長吳釗燮跨海通話、掌握情勢，隔天清晨6時便開啟工作，卻不見一絲疲憊，依舊神采奕奕，整趟旅程而言，與隨行媒體團精神狀態相比，有極大反差，或許是有感此次行程緊湊，賴清德也在抵達國門時，特別提到媒體辛勞、感謝隨行媒體。